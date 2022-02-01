Anne adaylarına uyarı: Varis tedavisi bebeğe zarar verebilir

Varisin her yaşta görülebilen yaygın bir hastalıkken, özellikle hamilelik dönemindeki kadınlarda varis oluşumuna yatkınlık olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Farsak anne adaylarına, "Çocuğunuzun sağlığını tehlikeye atmamak açısından variste kozmetik tedavi için bebeğinizi sütten kesmeyi bekleyin ve öyle tedavi olun. Aksi takdirde tedavi süreci sütünüze zarar vererek bebeğinizi etkileyebilir" uyarısında bulundu. Yapılan her doğumda bir sonraki doğum için varis oluşma olasılığının arttığını belirten Prof. Dr. Farsak, "Resmi rakam olmamakla diyelim varis oluşma ihtimali yüzde 10 ise ikincide yüzde 15, üçüncüde ise yüzde 25 olabilir" ifadelerini kullandı.

