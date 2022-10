Anne adaylarına güz uyarıları

Mevsim değişikliği ile başlayan havaların soğuması hamileler için beslenmeyi olduğundan daha önemli hale getiriyor. A ve C vitaminleri bakımından zengin portakal, mandalina, kabak, ıspanak, havuç ve karnabahar bolca tüketilmeli.



Hamilelik dönemi sonbahar aylarına denk gelen anne adaylarının mevsim koşullarını göz önünde bulundurarak bazı önlemler alması gerekiyor. Sağlıklı bir gebelik için büyük önem taşıyan bu önlemlerin başında ise beslenme konusu geliyor. Anne adaylarının, sonbahar ve sonrasında başlayacak kış aylarında bebeğe etki edecek tüm koşullara karşı dikkatli davranması gebelik süreci için oldukça önemli. Özellikle kronik hastalığı olan hamilelerin, değişen hava durumuyla birlikte soğuk mevsimlerde viral enfeksiyonlara karşı dikkatli olması çok önemli. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şefik Gökçe, 'Sonbahar dönemi, hamileler için hem avantajlı hem de dezavantajlı bir mevsim. Bu süreçte anne adayının vitamin bakımından zengin sebze ve meyve tüketimini artırması gerekiyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından vitaminlerin doğal yoldan alımı son derece önemli. Ayrıca zengin bir beslenme düzeni anne kadar bebeğin de sağlığını olumlu yönde etkiliyor' diyerek mevsim meyve ve sebzelerini tüketmeye ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

VÜCUT DİRENCİ ARTIRILMALI

Mevsim değişikliği ile başlayan havaların soğuması hamileler için beslenmeyi olduğundan daha önemli hale getirmektedir. Soğuk havalarda özellikle yeşil sebze ve turunçgil tüketiminin önemi artırmaktadır. A ve C vitaminleri bakımından zengin taze ve meyve sebzelere ağırlık verilmeli. Özellikle portakal, mandalina, kabak, ıspanak, havuç ve karnabahar gibi gıdalar tüketilmelidir. Bunların yanı sıra bol bol su içmek de bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından da oldukça önemlidir ayrıca hamilelik süresi boyunca bol su tüketmek ihmal edilmemeli. Hamilelikte takviye gıda alımına da değinen Dr. Şefik Gökçe, 'Özellikle kış aylarında vücut direncinin korunması ve bebeğin gelişiminin sağlanması açısından C ve D vitaminleri ile demir, kalsiyum ve omega-3 alımının önemi artış gösteriyor. Omega-3 desteği açısından balık, ceviz ve badem tüketmeye özen gösterilmeli. A, B6, B12, C, D ve Omega 3 gibi önemli bileşenler takviye gıda aracılığıyla da alınabilir'' dedi.

KİVİ VE LİMON BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Sonbahar döneminin meyve ve sebzeleri hem vitamin hem de mineral bakımından oldukça zengin. Mevsimin taze meyve ve sebzeleriyle vücuda doğal yoldan vitamin alımının desteklenmeli. Kışa hazırlanırken meyve ve sebzeleri bol vitamin ve mineral içerir. Soğuk havalarda günlük vitamin, protein, mineral ve karbonhidrat ihtiyacını karşılamak için her besin grubundan yeterli düzeyde tüketilmesi gerekir. Özellikle vücudun bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan mandalina, ahududu, kivi ve limon sıkça tüketilmeli. Bu meyvelerin yanı sıra hurma, domates, ananas, avokado ve üzüm gibi besinler de ara öğün olarak tercih edilmelidir. Sonbahar hamilelerin keyifle tüketebileceği balık sezonunda hamsi, uskumru, palamut ve istavrit gibi yüzeyde yaşayan balıklar D vitamini bakımından da oldukça zengindir. Gebelikte çiğ balık ve konserve ürünlerin tüketilmemesi daha uygun olacaktır. Ayrıca balıkları kızartmadan, buğulama veya ızgarada pişirilerek yenmesi daha sağlıklıdır.

GRİBE KARŞI TEDBİRLİ OLUN

Mevsim değişikliği sebebiyle gribal enfeksiyonlara yakalanma olasılığının artış göstermesi sebebiyle, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan hamilelerin soğuk havalarda hasta olmamaya daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bu süreçte solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşılaşma olasılığı artıyor. Anne adaylarının özellikle hasta kişilerle temas etmemesi bu süreçte son derece önemli. Kalabalık ortamlardan uzak durmak ve mevsim koşullarına uygun giyinmek hastalıklara karşı önlem almanıza yardımcı oluyor. Ayrıca dinlenmeye, sağlıklı beslenmeye ve bol bol su tüketmeye de fazladan özen göstermek gerekmektedir.