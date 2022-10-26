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26 Ekim 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 09:30:00

Anne adaylarına 'gribal enfeksiyon' uyarısı

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Uzmanlar, sonbaharda anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısında bulunarak, "Yakın temasta tokalaşma gebe hastalarında bebek ve anneyi riske atıyor" dedi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamilelik döneminde anne adaylarının yakalandığı gribal enfeksiyonların bebeğe de zarar verebileceğini belirterek, bol miktarda sebze ve meyve ile sıvı tüketmeleri önerisinde bulundu. Prof. Dr. Çoksüer, anne adaylarına hamileliklerinin ilk 3 ayından sonra da grip aşısı olmasını önererek, yakın temasta tokalaşmaktan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Sonbahar mevsimiyle birlikte hamile kadınların gribal enfeksiyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Kış aylarında artık gribal enfeksiyon riski artıyor. Bu genel toplumda, hem normal insanlarda hem de hamilelerde gribal enfeksiyon riski artmakta. Fakat hamilelerde özel bir durum var. Özellikle gribal enfeksiyon olduğu zaman hamilelerde bağışıklık sistemi daha da zayıfladığı için enfeksiyon sonrası komplikasyon var. Değişiklik daha fazla olabilmekte, hem bebek açısından risk artmakta hem de anne açısından risk artabilmekte" dedi.

Etiketler : anne gebelik anne adayı grip
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