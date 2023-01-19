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19 Ocak 2023 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 08:00:00

Anne adayları eksik olan Kovid-19 ve grip aşılarını yaptırmalı

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Kış mevsiminde havaların soğuması ve güneş etkisinin azalmasıyla üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte enfeksiyonlar daha sık görülüyor. Enfeksiyonlardan en çok da anne adaylarının etkilendiğini kaydeden Op. Dr. Ali Metin Celep, gebelerin hem kendileri hem de bebekleri için bu dönemde dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kış mevsiminde havaların soğuması ve güneş etkisinin azalmasıyla üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte enfeksiyonlar daha sık görülüyor. Enfeksiyonlardan en çok da anne adaylarının etkilendiğini kaydeden Op. Dr. Ali Metin Celep, gebelerin hem kendileri hem de bebekleri için bu dönemde dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. İnfluenza tipi gribal enfeksiyonlarda son zamanlarda artış görüldüğünü söyleyen Celep, "Gebeler için kış enfeksiyonlarından korunmak birinci derecede önemlidir. Son günlerde özellikle kapalı alanlardaki maske kullanımının gevşemesi yeniden koronavirüse neden olurken; bir yandan iki senedir görülmeyen influenza tipi gribal enfeksiyonlarda artış görülmektedir. Bu anlamda anne adaylarının eksik olan Covid-19 ve grip aşılarını yaptırmaları önem taşımaktadır. Anne adaylarının aklında aşıların bebeklerine zarar verdiği konusunda soru işaretleri bulunabilir ama çalışmalara göre bu aşıların anne karnındaki bebeğe sakıncası olmadığı bilinmektedir. Bunun yanında gebelerin maske takımına özel olarak önem vermesi, kapalı alanlarda daha az zaman geçirmeleri hastalık riskini azaltmak açısından olumlu olacaktır. Eğer kapalı alanda daha az zaman geçirmek mümkün olmuyorsa bulunulan ortamın sık sık havalandırılmasına dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Etiketler : Anne adayları Dr. Ali Metin Celep koronavirüs İnfluenza
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