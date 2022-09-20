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20 Eylül 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 09:00:00

Anne adayları dikkat! Magnezyum eksikliği çocuğun gelişimini etkiliyor

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Anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesinde magnezyumun rolü büyüktür.

Anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesinde magnezyumun rolü büyüktür. Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, magnezyumun vücudun işleyişinde önemli bir rolünün olduğunu, enzimatik tepkimeler, protein sentezi, kas ve sinir aktivitesi, kemik yapılanması ve bağışıklık üzerinde faydasının bulunduğunu açıkladı. Yılmaz, "Gebelikte günlük olarak önerilen takviye dozu 350-400 mg iken, emzirmede 310-360 mg'dır. Emzirmeyen ve gebe olmayan kadınlardaki doz ise günlük 300-310 mg'dır. Magnezyum gebelikte tek başına bebeğe kilo aldırmaz ancak anne için koruyucu etkileri sayesinde bebeğin dolaylı olarak gelişimine de katkıda bulunur" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Magnezyum eksikliği çocuk gelişim Emine Zeynep Yılmaz
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