Anne adayları çiğ köfteden uzak durmalı

Uzmanlar, Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin doğumun gerçekleştiğini ve çok özel bir dönem olan hamilelik sürecinde tüm anne adaylarının sağlıklarına büyük özen göstermeleri gerektiğini belirtti. Hamilelik sürecince düzenli olarak yapılan doktor kontrolünün önemini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz, "Gebelik sırasında hatta gebelikten önce tarama testleri de önemlidir. Burada söz ettiğimiz gebelikte rutin istenen 2'li ve 3'lü testler değildir. Troit fonksiyon testleri, açlık kan şekeri, kan sayımı gibi tetkiklerin yanı sıra toksoplazma ve kızamıkçık geçirip geçirmediği ile ilgili testlerin de yapılması gerekmektedir. Toksoplazma anne karnındaki bebekler açısından da büyük riskler taşımaktadır. Toksoplazma gebeliğin ilk döneminde özellikle ilk 3 ayda geçirildiğinde fetüs dediğimiz doğacak çocuğa geçtiğinde, çocukta beyinde, kalpte ve gözde anomalilere neden olabilmekte, kronikleştiğinde ise gebelik kayıplarına neden olabilmektedir. Dolayısıyla toksoplazma gebelikte yapılacak tarama testleri arasında kesinlikle yer almalıdır. Özellikle kedi cinsi hayvanlar bulaşta rol oynamakla birlikte, özellikle iyi pişmemiş et ve çiğ etle yapılan çiğ köftenin yenmesi de bulaşta etken olmaktadır. Bu tabi ayrı bir konu olup teşhis tedavi ve yönetiminin özel ilgi alanım olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

