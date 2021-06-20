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20 Haziran 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 08:00:00

Anjiyo sonrası bol su içilmeli

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Damar hastalıklarının tanısında yıllardır kesin tanı metodu olma özelliğini koruyan koroner anjiyografi öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Arif Arısoy, "Koroner anjiyografi sonrasında özellikle stent takılan hastalarda ilacın atlanması, ani stent tıkanıklıklarına ve kalp krizlerine yol açabilmektedir" uyarısında bulundu.

Damar hastalıklarının tanısında yıllardır kesin tanı metodu olma özelliğini koruyan koroner anjiyografi öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Arif Arısoy, "Koroner anjiyografi sonrasında özellikle stent takılan hastalarda ilacın atlanması, ani stent tıkanıklıklarına ve kalp krizlerine yol açabilmektedir" uyarısında bulundu. Anjiyografinin 'damarların görüntülenmesi' demek olduğunu belirten Doç. Dr. Arif Arısoy, şu uyarılarda bulundu: "İşlem sırasında kullanılan ilaçların vücuttan atılmasına yardımcı olmak için bol su içmek iyi olacaktır. Ayrıca giriş yerini ara ara gözle ve dokunarak kontrol ederek şişlik, kanama, morarma olması durumunda ilgili hemşire veya doktora bilgi verilmelidir. Giriş yerinde bir miktar ağrı olacaktır ancak şiddetli ağrı olması durumunda yine ilgili sağlık personeline bildirilmelidir. Eğer kalp damarlarınızda problem çıktıysa, doktorunuzun verdiği ilaçlar çok düzenli kullanılmalıdır. Özellikle stent takılan hastalarda ilacın atlanması, ani stent tıkanıklıklarına ve kalp krizlerine yol açabilmektedir. Ayrıca kalp damar hastalığı tanısı konulduğu zaman bu hastalığın ömür boyu takip ve tedavi gerektirdiğini unutmayarak doktorunuzla devamlı irtibat halinde olmanız, takiplerinizi aksatmamanız hayati öneme sahiptir."

Etiketler : Anjiyo su kalp damarları Doç. Dr. Arif Arısoy
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