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Ani şeker hastalığı pankreas kanseri habercisi
14 Kasım 2023 Salı 07:03:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 07:03:00

Ani şeker hastalığı pankreas kanseri habercisi

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Uzmanlar, kilo kaybı, ishal ve mide ağrısının yanı sıra beklenmedik zamanda başlayan şeker hastalığının da pankreas kanseri belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karaman, kilo kaybı, ishal ve mide ağrısının yanı sıra beklenmedik zamanda başlayan şeker hastalığının da pankreas kanseri belirtisi olabileceğini söyleyerek, "Hastaların sadece yüzde 10 ile 15'i erken evrede fark ediliyor" dedi. Prof. Dr. Karaman, genetik yatkınlığı olanların ultrason, tomografi, MR ve endoskopik ultrason gibi yöntemlerle belli aralıklarla hekime gidip kendilerini kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Karaman, bununla birlikte sigara içenlerin bırakmasını, aşırı kilosu olanların kilo vermesini, alkol tüketenlerin de alkolden uzak durmalarını tavsiye etti.

Etiketler : şeker hastalığı kanser pankreas
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