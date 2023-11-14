Ani şeker hastalığı pankreas kanseri habercisi

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karaman, kilo kaybı, ishal ve mide ağrısının yanı sıra beklenmedik zamanda başlayan şeker hastalığının da pankreas kanseri belirtisi olabileceğini söyleyerek, "Hastaların sadece yüzde 10 ile 15'i erken evrede fark ediliyor" dedi. Prof. Dr. Karaman, genetik yatkınlığı olanların ultrason, tomografi, MR ve endoskopik ultrason gibi yöntemlerle belli aralıklarla hekime gidip kendilerini kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Karaman, bununla birlikte sigara içenlerin bırakmasını, aşırı kilosu olanların kilo vermesini, alkol tüketenlerin de alkolden uzak durmalarını tavsiye etti.