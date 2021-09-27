Ani kilo alımı karın zarı kanseri habercisi olabilir

Nadir görülen karın zarı kanserinin genellikle ileri dönemde belirti verdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Esin Korkut "Periton olarak bilinen karın zarının hem karın duvarını içten saran hem de organları çevreleyen bir yapıdır. Karın zarı kanseri (Peritoneal karsinomatozis), karın organlarını çevreleyen bu ince zarı (periton) etkileyen nadir bir kanser türüdür" dedi. Korkut, "Birincil karın zarı kanseri neredeyse her zaman kadınlarda olur. Karın zarı kanseri karın içinde sıvı birikimine yol açabilir. Bu da karın veya ayak bileklerinin şişmesi, solunum problemleri, aşırı yorgunluk, iştah kaybı, sıvı birikiminden dolayı olağan dışı kilo alımı ve bel ağrısına neden olabilir" diye konuştu.

