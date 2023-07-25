Ani başlayan baş dönmesi felç sinyali olabilir

Son zamanlarda inme (felç) olaylarına sıkça rastlanmaya başladığına işaret eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, ani başlayan şiddetli baş ağrısı ya da baş dönmesi felç sebebi olabileceğini belirtti. Sebebi bulunamayan ani başlayan baş ağrısı ya da baş dönmesinin karotis arter hastalığının önemli bulguları arasında yer aldığını ifade eden Op. Dr. İhsan Alur, "Vücudun bir yarısında bazen de yüz bölgesini içine alan çeşitli derecelerde güç kaybı veya his kaybınız varsa, konuşma ve anlama güçlüğü yaşıyorsanız, bir gözünüzde ya da her ikisinde birden ani görme kaybı veya görme keskinliğinde azalma meydana geldiyse muhakkak bir kalp damar uzmanına başvurmalısınız" dedi. Karotis arter hastalığının bazen ileri derecede daralma ya da tıkanma ortaya çıkana kadar belirti vermeyebildiğini dile getiren Op. Dr. İhsan Alur, bazı hastalarda hastalığın inme sonucu tespit edildiğinin de altını çizdi.

