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08 Ekim 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 09:00:00

Andropoz depresyonu tetikliyor

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Antidepresan kullanımının son yıllarda artığını söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Ancak andropoz orta yaşlarda depresyonla karışabiliyor. Erkeklerde yaşla birlikte düşen testosteronun yarattığı andropoz sadece cinsel fonksiyonları etkilemiyor. Moral bozukluğu, duygu durum değişimleri, agresyon, öfke, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, genel motivasyon kaybı gibi etkileri de var" dedi.

Antidepresan kullanımının son yıllarda artığını söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Ancak andropoz orta yaşlarda depresyonla karışabiliyor. Erkeklerde yaşla birlikte düşen testosteronun yarattığı andropoz sadece cinsel fonksiyonları etkilemiyor. Moral bozukluğu, duygu durum değişimleri, agresyon, öfke, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, genel motivasyon kaybı gibi etkileri de var" dedi. Prof. Dr. Hattat, "Andropozda oluşan duygusal-düşüncesel değişimler erkeklerin hayatlarını tekrar incelemesine, amaçlarını, hayallerini gözden geçirmesine neden olabiliyor. Gençlik yıllarına olan özlem ve kendini daha güçlü hissetme ihtiyacı artabiliyor. Bu durum orta yaş krizini de tetikleyebiliyor. İşte bu noktada ayırıcı tanı açısından değerlendirme yapmak çok önemli. Çünkü depresyon andropozu tetikleyebildiği gibi andropoz da depresyonu tetikleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Andropoz depresyonu Prof. Dr. Halim Hattat Üro-Androloji Uzmanı Antidepresan
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