Ameliyat öncesi PCR testi kaldırıldı

Koronavirüs salgınına ilişkin süreçlerde yeni bir gelişme daha yaşandı. Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testinin yapılmayacağı kurumlara bildirildi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu.

Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi. Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.