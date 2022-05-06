VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat yakalandı
'AB'nin kalbi' Brüksel'de Rusya izleri siliniyor
"Türkiye'ye teşekkür ederiz"
"İtibarsızlaştırma operasyonu ile karşı karşıyayız"
Annemizden öğrendik
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Türkiye düşmanlarının kabusu olacak!
Ameliyat öncesi PCR testi kaldırıldı
Türk askeri, 10 gündür denizde mahsur kalan 17 düzensiz göçmeni kurtardı
Muş'ta göçerlerin yayla mesaisi başladı
Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılıkla sonuçlanıyor
Erciyes Kayak Merkezi ve Ilgaz Dağı ile Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Müsilaj tedbirleri ilk meyvesini verdi
Ukrayna: Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 kişi daha kurtarıldı
Tuzla'da tersanede 4 işçi karbondioksitten zehirlendi
Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 3 milyon kişi hava yolunu tercih etti
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
LNG ithalatı küresel ekonomik toparlanmayla yükseldi
Düzce ve Kocaeli'de balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor
Sağlıksız yaşam tarzı alzaymır riskini iki kat artırıyor
Başkan Erdoğan ve Aliyev açacak
AN VE ZAMAN “Özgenur Reyhan Güler”
DTÖ, Türkiye'yi haklı buldu
İki gözü de süper görüyor
06 Mayıs 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 14:30:00

Ameliyat öncesi PCR testi kaldırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık kurumlarında hastalara yatış öncesi ya da yatış sırasında ya da günübirlik işlem ve operasyonlar öncesinde tarama amaçlı PCR testi uygulaması kaldırıldı.

Koronavirüs salgınına ilişkin süreçlerde yeni bir gelişme daha yaşandı. Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testinin yapılmayacağı kurumlara bildirildi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu.

Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi. Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Etiketler : Koronavirüs salgını Sağlık Bakanlığı PCR testi
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
Şarkıya inandım

Şarkıya inandım
ınstagram'da bayram mesaisi!

ınstagram'da bayram mesaisi!
Bayramda karavan tatili

Bayramda karavan tatili
Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim

Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim
Başak'ı her gün başka seviyorum

Başak'ı her gün başka seviyorum
Sosyal yardım ödülü

Sosyal yardım ödülü
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
Disiplinli yaşıyorum

Disiplinli yaşıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER