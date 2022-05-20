Ameliyat olmaktan korkanlara müjde! Prostat kabus olmaktan çıkıyor

Röportaj: Yasemin İLAN

İğne deliğinden tedavi olarak bilinen 'Girişimsel radyoloji' prostat büyümesine de çare oluyor. Prostat arter embolizasyonu yönteminde, prostat bezinin atardamarı anjiyo ile tıkanıyor. Böylece beslenmesi azaltılan prostat bezi küçülüp sorun olmaktan çıkıyor.



Erkeklerde yaşın ilerlemesiyle birlikte en sık görülen sağlık sorunlarından biri de prostat büyümesidir. 50'li yaş üstü erkeklerde görülen en önemli sağlık sorunlarından biridir. İdrar yaparken zorlanma, gece sık sık idrara çıkma, kesik kesik ya da çatallı idrar çıkarma, tuvalete sık gitme gibi belirtilerle ortaya çıkan prostat büyümesi için çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Prostat büyümesine bağlı idrar yapmada zorlanma, sık idrara gitme, idrar sonrası mesaneyi tam boşaltamama gibi yakınması olan hastalara genellikle tedavi önerilir. İlk tedavi bazı ilaçların kullanılmasıdır. Yıllar geçtikçe ve şikayetler arttıkça diğer tedaviler gerekebilir. Ameliyat ile TUR denilen yöntem veya lazer tedavileri ya da açık cerrahi uygulanmaktadır" dedi.

ÜÇ AYDA ŞİKAYETLER TAMAMEN GEÇER

Son yıllarda ameliyatsız ve çok başarılı bir yöntem olan prostat arter embolizasyonu yöntemi ile prostat büyümesine çare olunduğunu dile getiren Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez şunları dile getirdi; "Prostat embolizasyonu, prostat büyümesini, anjiyo ile tedavi eden yeni bir yöntemdir ve Girişimsel Radyoloji Bölümü tarafından yapılır. Prostat embolizasyonunun en önemli özelliği ameliyatsız bir tedavi olmasıdır. Yöntem hem ameliyat olmak istemeyenlerde hem de ameliyatın riskli olduğu kişilerde uygulanabilir. Tedavide prostat bezinin atardamarı anjiyo ile tıkanır yani embolize edilir. Böylece beslenmesi azaltılan prostat bezi küçülmeye başlar. Küçüldükçe şikayetler azalır, etki iki hafta gibi başlar, 2-3 ay arası maksimum etkiye ulaşılır. Hastaların büyük çoğunluğunda ameliyat ihtiyacı ortadan kalkar. Bu sayede hastaların mecburen kısıtladıkları sıvı alımları artar, böbrekler korunur ve sosyal izolasyon ortadan kalkar."

YAN ETKİ YOK, AĞRI YOK

İşlemin oldukça güvenli ve yan etkisiz olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez "Hasta uyanık iken yapılır ve ağrısızdır, bir iki saat kadar sürer, 4 saat sonra taburculuk yapılır ve ertesi gün normal yaşama dönülebilir. İşlemin en büyük artıları, sertleşme sorunu veya idrar kaçırmanın, ya da idrar yolunda darlığın hemen hiç olmaması ve sonda gerekmemesidir. Ancak ileri yaşlarda damar kireçlenmesi ve damarlardaki morfolojik bozuklukların sıklığı nedeniyle deneyimli vasküler girişimsel radyologlar tarafından yapılmalıdır. İşleme uygun olan hastalar prostat kanseri olmayan (PSA testi normal) ve prostat bezi büyük olanlardır. 40 gr üzeri prostatı olan hastalar işlemden fayda görür, prostat bezi ne kadar büyükse faydalanma o denli artar" diye konuştu.