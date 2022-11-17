Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı
Kaynak: AA
Siirt'te yeni doğan hasta bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen bebeğe, beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) ve omuriliğin tam kapanmaması (meningomyelosel) tanısı konuldu.
Tedavisine İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde devam etme kararı alınan bebek, ambulansla Siirt Havalimanı'na götürüldü.
Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.
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