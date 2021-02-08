Alzheimer'ın lezzetli ilacı: KAHVE

Yılda 400 milyardan fazla tüketilen kahve, dünyanın en popüler içeceklerinden biri. Kahvenin faydalarının enerji artırmaktan çok daha fazlası olduğunu söyleyen uzmanlar aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde kahvenin başta Alzheimer'dan korumak olmak üzere bir çok faydası olduğunu dile getiriyor. Kafein düzeyleri, kanda yaklaşık 15-45 dakikalık tüketimle zirveye ulaşır. Daha sonra karaciğer tarafından hızlıca metabolize edilir. Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, "Alzheimer, genellikle 65 yaşın üstündeki bireyleri etkileyen ve malesef tedavisi olmayan bir hastalık. Bazı çalışmalarda, düzenli olarak kahve içmenin bu hastalık riskini yüzde 65 düşürdüğü belirtiliyor. Parkinson hastalığı; beyin hücrelerinin iletişimi ve hareketlerin uyumunu sağlayan dopamin denen maddeyi üreten hücrelerin hasarıyla oluşur. El ve ayaklarda titreme, duruş bozukluğu ve katılık gibi belirtilerle kendini gösterir. Kahve içenlerin, parkinson olma riskinin de yüzde 32-60 düştüğü bilinen bir gerçek" dedi.



YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

'Kahvenin faydalarını bilseydiniz onu daha çok severdiniz' diyen Prof. Dr. Güner Sönmez şunları dile getirdi: "Kararında tüketilen kahve; enerjinizi artırır, mutluluk verir, şeker hastalığından korur, zayıflatır, Alzheimer ve demans riskini azaltır. Karaciğerinizi korur. Hatta kalın bağırsak ve karaciğer kanseri riskini azaltır. İçerdiği kafein yüzde 3-11 metabolizmayı hızlandırır. Yağ yakımını yüzde 10 artırır. Bu sayede zayıflamanızı sağlar. Hem yağ asitlerini serbestleştirerek, hem de adrenalin salınımını sağlayarak fiziksel performansınızı arttırır. Sizi daha dinç ve enerjik yapar."

İNSÜLİN DİRENCİNİ AZALTIYOR

Prof. Dr. Güner Sönmez "Diyabet, vücudunuzun kandaki glikozu nasıl işlediğini etkileyen bir hastalıktır. Kan şekeri olarak da bilinen kan şekeri önemlidir. Çünkü beyninizi besleyen ve kaslarınıza, dokularınıza enerji veren şeydir. Şeker hastasıysanız, kanda dolaşan çok fazla glikoz var demektir. Bu, vücudunuz insüline dirençli hale geldiğinde ve artık enerji için hücrelere glikozu verimli bir şekilde alamadığında gerçekleşir. Kandaki aşırı glikoz ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi ve ekledi: "Kahve içenlerde insülin direnci ve tip-2 diyabet riski azalır. Bunun yüzde 23- 50 arasında olduğunu belirten makaleler var. Fakat en güçlü makale yaklaşık 458 bin kişi dahil edilen bir meta-analiz. Bu makalede; günlük bir fincan kahvenin yüzde 7 oranında tip-2 diyabeti azalttığı belirtilmiş. Bir çalışmada; günde 4-5 fincan kahve içenlerde bağırsak kanserinin yüzde 15 azaldığı belirtilmektedir."

KARACİĞER KANSERİNİ ÖNLER

Kahve içenlerde karaciğer kanseri görülme olasılığının yüzde 40 azaldığını da dile getiren Prof. Dr. Güner Sönmez "Kahvenin ruhsal durum üzerine olumlu etkisi de yadsınamaz. Harvard' da yapılan bir çalışma; günde 4 kupa veya daha çok kahve içen kadınların, yüzde 20 daha az depresyona girdiği belirtilmekte. Yine başka bir çalışma; günde 4 kupa veya daha çok kahve içenlerde intihar yüzde 53 oranında azalır" diye konuştu.

"Kahvenin tansiyonu yükselttiği iddiası soruluyor" diye sözlerini sürdüren Prof. Dr. Güner Sönmez "Bununla ilgili çalışmalar da var. Kahve tüketimi tansiyonu sadece 3-4 mm/Hg yükseltebilir. Bu çok önemli bir oran değil, zaten içmeye devam edenlerde normale döner; hatta kahve kalp sağlığını destekler deniliyor" dedi.

SADE İÇİLMELİ



Prof. Dr. Güner Sönmez "Bahsedilen kahve; içinde krema, şeker, süt tozu gibi katkılar olmayan, ham çekirdekten öğütülmüş ve çok kavrulmamış kahvedir. Filtre kahve, Türk kahvesi ve espresso gibi" diyerek kahvenin sade içilmesi gerektiği uyarısında bulundu.