Alzheimer'a karşı beyni aktif tutun

Arada bir anahtarı nereye koyduğunuzu ya da yeni öğrendiğiniz isimleri mi unutuyorsunuz? Korkmayın... Ancak çok iyi bildiğiniz evin yolunu karıştırıyor ya da sık sık ne söyleyeceğinizi unutuyorsanız ve bu giderek daha sık oluyorsa mutlaka bir doktora başvurun. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nebil Yıldız, alzheimerin, unutkanlıkla başlayan bir hastalık olduğunu ancak her unutkanlığın alzheimer anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Eğer unutkanlık ile beraber beceri kaybı da görülüyor ve kişilik özellikleri değişim gösteriyorsa daha dikkatli olmak gerekir. Alzheimer için, ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, fiziksel aktivite azlığı, kafa travması öyküsü, uzun süreli depresyon, genetik yatkınlık gibi birçok risk faktörü tanımlanmıştır. En azından, bu risk faktörlerini belirleyerek, değiştirilebilir olanlardan uzak durmak büyük önem taşıyor. Ailede Alzheimer hastası olması ve genetik analizlerde bazı yatkınlık saptanması, riski arttırıyor ancak bu her yatkınlığı olanın, mutlaka alzheimera yakalanacağı anlamına gelmiyor.

