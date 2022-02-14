VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atina Türk İHA'larına karşı çare arıyor
Yunanistan sinir uçlarımızı zorluyor
İndirim yapmayan yandı!
ABD ve Ukrayna anlaştı
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
STRES çene kasına da zarar
Sabah saatlerinde soğuktan korunmalı
Alzheimer'a karşı beyni aktif tutun
Şizofrenide zamanında ve güçlü tedavi önemli
Kayak yaralanmalarında önce bilinç kontrol edilmeli
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Şubat
BAE: Başkan Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini söyledi
Sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı
Ermenistan'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
Kovid'de 80 kâbus
Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt gerekçesiyle 2 tekneye el koydu
Rusya'nın Stockholm Büyükelçisine göre Batı'nın yaptırımları Putin'in umurunda değil
Sağlık Bakanlığı 13 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı!
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama geldi
"Ukrayna krizi Avrupa barışı için çok ciddi tehdit"
Almanya'da ikinci Steinmeier dönemi
Bakan Soylu'dan Cumhur İttifakı açıklaması
14 Şubat 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 09:00:00

Alzheimer'a karşı beyni aktif tutun

ABONE OL

Arada bir anahtarı nereye koyduğunuzu ya da yeni öğrendiğiniz isimleri mi unutuyorsunuz? Korkmayın...

Arada bir anahtarı nereye koyduğunuzu ya da yeni öğrendiğiniz isimleri mi unutuyorsunuz? Korkmayın... Ancak çok iyi bildiğiniz evin yolunu karıştırıyor ya da sık sık ne söyleyeceğinizi unutuyorsanız ve bu giderek daha sık oluyorsa mutlaka bir doktora başvurun. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nebil Yıldız, alzheimerin, unutkanlıkla başlayan bir hastalık olduğunu ancak her unutkanlığın alzheimer anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Eğer unutkanlık ile beraber beceri kaybı da görülüyor ve kişilik özellikleri değişim gösteriyorsa daha dikkatli olmak gerekir. Alzheimer için, ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, fiziksel aktivite azlığı, kafa travması öyküsü, uzun süreli depresyon, genetik yatkınlık gibi birçok risk faktörü tanımlanmıştır. En azından, bu risk faktörlerini belirleyerek, değiştirilebilir olanlardan uzak durmak büyük önem taşıyor. Ailede Alzheimer hastası olması ve genetik analizlerde bazı yatkınlık saptanması, riski arttırıyor ancak bu her yatkınlığı olanın, mutlaka alzheimera yakalanacağı anlamına gelmiyor.

Etiketler : Alzheimer Prof. Dr. Nebil Yıldız obezite unutkanlık
Dünyaya açılıyor

Dünyaya açılıyor
Kılıç kaburgama saplandı

Kılıç kaburgama saplandı
Doğum gününü sahnede kutladı

Doğum gününü sahnede kutladı
Doğduğu ev müze oluyor

Doğduğu ev müze oluyor
5 yıl aradan sonra yeniden

5 yıl aradan sonra yeniden
8 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

8 yıllık evlilik 5 dakikada bitti
İlk kez tiyatro sahnesinde

İlk kez tiyatro sahnesinde
Son aşamaya geldik!

Son aşamaya geldik!
Evlilik tarihi netleşmedi

Evlilik tarihi netleşmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER