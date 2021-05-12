Alkali su içerek yaşlanmayı geciktirin

Pek çok bilim insanına göre bağışıklık sisteminin ön savunma hattı vücudun alkali yapısıdır. Enfeksiyonlara ve iltihaplanmalara yol açan mikroorganizmalar alkali ortamlarda uzun süre yaşayamaz ve gelişemezler. Vücuda bu korumayı sağlamanın en kolay yolu alkali su içmekten geçiyor. Alkali iyonize su içmenin aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olduğunu söyleyen Su Uzmanı Bahri İkiz, "Hücrelerimiz ortalama 7,2pH, kanımız ise 7,365pH düzeyinde alkalidir. Sağlığımız, gelişimimiz ve yaşamsal enerjimiz bu düzeyi koruyabilmemize doğrudan bağlıdır. İnsan vücudu söz konusu alkali değerleri koruyabilmek için oldukça çetin bir mücadele yapar. Bu mücadelenin temel unsuru ise alkali minerallerdir. Alkali iyonize su insan vücudunun gereksinim duyduğu alkali mineraller açısından en zengin kaynaktır" dedi.



KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Alkali suyun düzenli tüketildiğinde bağışıklık sisteminin merkezi olan kemik iliğini, kanser de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı koruduğunu söyleyen Su Uzmanı Bahri İkiz, "Vücutta besinleri küçük parçalara ayırır, sindirimlerinde ve son metobolik aşamalarında görev yapar. Yaşlanma; hücrelerdeki altıgen yapıdaki suyun azalması sonucu meydana gelir. İyonizer suyun molekül kümesini küçülterek altıgen şekle dönüştürür böylece daha hızlı bir şekilde hücrelerimize nüfuz eder. Akciğerlerde oksijen toplayan kırmızı kan hücrelerinin çalışma verimini artırır. Hücreye ulaşan su, o hücreye oksijen verir ve atık gazları vücuttan atılmaları için akciğerlere taşır. Vücudun çeşitli bölgelerinden zehirli atıkları toplar ve atılmaları için karaciğer ya da böbreklere taşır. Eklem boşluklarındaki temel yağlayıcı maddedir, artrit ve sırt ağrılarının oluşumunun önlenmesinde yardımcı olur. Bağırsakları en iyi çalıştıran yağlayıcı maddedir, kabızlığı önler. Kalp krizi ve felce karşı koruyucudur. Kalp ve beyin damarlarında pıhtılaşmayı önler" dedi.