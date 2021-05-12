  • BIST
    1439.53
  • Dolar
    8,3222
  • Euro
    10,0976
  • Altın
    489,9450
İstanbul
8 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Linki tıkladılar hacklendiler
Terör devleti İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 35'e yükseldi
Sinovac'tan flaş Türkiye kararı
Milli Muharip Uçak, ABD basınında!
Dünyaca ünlü oyuncudan "İsrail" çağrısı: Zamanı geldi
Devreye giren arabuluculara cevap: Önce İsrail'e gidin
Salgın döneminde inme riski arttı
BAYRAM SOFRASI SAĞLIĞINIZI BOZMASIN
Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları - 12 Mayıs
B vitamini eksikliği el ve ayaklarda uyuşma yapabilir
Alkali su içerek yaşlanmayı geciktirin
Bağırsaklar ruh sağlığını etkiliyor
Netanyahu'dan alçak açıklama
BM'den uyarı: İsrail ve Filistin tam ölçekli savaşa sürükleniyor
Bakan Çavuşoğlu: Kınama yetmiyor, adım atılması gerek
İsrail hava saldırısıyla masumları hedef alıyor
Liselerde sınavlar yeniden düzenlendi
Bayram sohbetinin en güzeli bu bayram da 24 Portre'de...
Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü
Aşı kimliği uygulaması hayata geçiyor
Türkiye'de vaka sayısı 15 binin altında
İstanbul'daki son durum açıklandı! Yüzde 65 azaldı
Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı
12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00:00

Alkali su içerek yaşlanmayı geciktirin

ABONE OL

Düzenli olarak alkali su tüketmek, kalp ve damar sağlığını koruyor. Cildi dinç tutarak, yüzdeki yaşlanma belirtilerini yok ediyor.

Pek çok bilim insanına göre bağışıklık sisteminin ön savunma hattı vücudun alkali yapısıdır. Enfeksiyonlara ve iltihaplanmalara yol açan mikroorganizmalar alkali ortamlarda uzun süre yaşayamaz ve gelişemezler. Vücuda bu korumayı sağlamanın en kolay yolu alkali su içmekten geçiyor. Alkali iyonize su içmenin aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olduğunu söyleyen Su Uzmanı Bahri İkiz, "Hücrelerimiz ortalama 7,2pH, kanımız ise 7,365pH düzeyinde alkalidir. Sağlığımız, gelişimimiz ve yaşamsal enerjimiz bu düzeyi koruyabilmemize doğrudan bağlıdır. İnsan vücudu söz konusu alkali değerleri koruyabilmek için oldukça çetin bir mücadele yapar. Bu mücadelenin temel unsuru ise alkali minerallerdir. Alkali iyonize su insan vücudunun gereksinim duyduğu alkali mineraller açısından en zengin kaynaktır" dedi.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Alkali suyun düzenli tüketildiğinde bağışıklık sisteminin merkezi olan kemik iliğini, kanser de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı koruduğunu söyleyen Su Uzmanı Bahri İkiz, "Vücutta besinleri küçük parçalara ayırır, sindirimlerinde ve son metobolik aşamalarında görev yapar. Yaşlanma; hücrelerdeki altıgen yapıdaki suyun azalması sonucu meydana gelir. İyonizer suyun molekül kümesini küçülterek altıgen şekle dönüştürür böylece daha hızlı bir şekilde hücrelerimize nüfuz eder. Akciğerlerde oksijen toplayan kırmızı kan hücrelerinin çalışma verimini artırır. Hücreye ulaşan su, o hücreye oksijen verir ve atık gazları vücuttan atılmaları için akciğerlere taşır. Vücudun çeşitli bölgelerinden zehirli atıkları toplar ve atılmaları için karaciğer ya da böbreklere taşır. Eklem boşluklarındaki temel yağlayıcı maddedir, artrit ve sırt ağrılarının oluşumunun önlenmesinde yardımcı olur. Bağırsakları en iyi çalıştıran yağlayıcı maddedir, kabızlığı önler. Kalp krizi ve felce karşı koruyucudur. Kalp ve beyin damarlarında pıhtılaşmayı önler" dedi.

Etiketler : alkali su yaşlanma metabolik hızlanma kilo verme bahri ikiz
Berfu, Fahriye'yi solladı

Berfu, Fahriye'yi solladı
Pijamalardan kurtulma mutluluğu

Pijamalardan kurtulma mutluluğu
Aslıhan 15 Temmuz filminde

Aslıhan 15 Temmuz filminde
Kalbi kırılanlara seslendi

Kalbi kırılanlara seslendi
Yıldırım teklif

Yıldırım teklif
İstanbul onlara kaldı

İstanbul onlara kaldı
Ressam sevgiliye açıklık getirdi

Ressam sevgiliye açıklık getirdi
Evde tehlikeli hareketler

Evde tehlikeli hareketler
Como Gölü'nde ayrılmadık pozu

Como Gölü'nde ayrılmadık pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER