VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MÜSİAD, IBF Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası Zirvesi ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için gü...
6'lı masa dağılıyor mu? Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia!
Türk Telekom Prime'dan 3 ay ücretsiz YouTube Premium
Başsavcılık harekete geçti
Hareketsiz yaşam ‘hemoroid'e zemin hazırlar
Onkolojide "bitkisel tedavi" zaman kaybı
Alerjinin nedeni ‘çocuk odası' olabilir
Bu meyveyi yiyenlerin cildi daha geç yaşlanıyor
İnme belirtilerinde 112'yi arayın
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 28 Ekim
Dövme sanatçısı Ulaş Yeşilyurt kimdir?
İkinci yüzyıla dev vizyon! Daha güçlü Cumhuriyet
Twitter artık Musk'ın! İlk işi bakın ne oldu
Bankadan para dolu çuvalı çaldılar
Milyonları ilgilendiren torba teklifin 17 maddesi daha kabul edildi
DSÖ: Tüberküloz vakaları yıllar sonra artışa geçti
İngiltere'de okullarda eğitimin 4 güne düşürülmesi gündemde
AB, yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan güvenoyu alan yeni Irak hükümetine tebrik
Biden döneminin ilk Ulusal Savunma Strateji Belgesi yayımlandı
Dışişleri'nden, Lübnan ile İsrail'in yaptığı anlaşmaya ilişkin açıklama
Prens Harry'nin anı kitabı Ocak 2023'te çıkacak
'Adnan Oktar organize suç örgütü davası'nda savunmalar alındı
Beyaz Saray'dan Rusya'nın tehdidine rest: Saldırının karşılığı olur
28 Ekim 2022 Cuma 10:32:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 10:32:00

Alerjinin nedeni ‘çocuk odası' olabilir

ABONE OL

Büyük bir özenle hazırlanan çocuk odaları, çocuğunuzun geçmeyen şikayetlerinin sebebi olabilir. Tozlu ortamda bulunan Mite denilen akarlar, solunum ve deri yolu ile çocuğa geçerek alerjik şikayetleri arttırabilir.

Çocuk odalarındaki toza dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük, düzenli temizlenmeyen tozlu odaların çocukları hasta edebileceğini söyledi. Doç. Dr. Öznur Küçük, "Anne babada da alerji varsa, çocukta alerji görülme oranını yüzde 70'leri buluyor. Bu durumda çocuğun rahatlaması ve şikayetlerinin azalması için doktor kontrolü ile birlikte oda ve ev düzenlemesi çok önemli bir hal alıyor" dedi.

SAĞLIKLI NEFES ALMALI

Alerji şikayetlerine dikkat çeken Dr. Küçük, "Çocuklarda son yıllarda artan alerji şikayetleri, döküntüler, geçmeyen öksürük ve aksırıklar, uykusuzluk odanın özellikle de yatağın iyi temizlenmemesinden kaynaklanabilir. Mite dediğimiz ev tozu akarları solunum ve deri yolu ile çocuğa geçerek alerjik şikayetleri arttırabilir. Bunları en aza indirmek için odanın düzenli olarak yüksek çekiş gücü olan, tozu ve ev tozu akarlarını suya hapseden süpürgelerle süpürülmesi şikayetlerin azalmasını sağlayabilir. Normal elektrik süpürgeleri tozu alırken bir yandan da eve geri verir. Çocuklar ne kadar sağlıklı nefes alırsa, alerji şikayetleri o kadar azalacaktır" şeklinde konuştu.

OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR

Dr. Küçük sözlerine şöyle devam etti: "Alerji şikayetleri çocukların gece sağlıklı uyumasına engel olur. Çarşaf-yorgan-yastık gibi ürünlerin pamuklu, odanın sade döşenmiş ve mümkünse az eşyalı olması gece uykusuna katkı sağlar. Ayrıca yatağın da temiz olması, ortamın neminin yüzde 40-60 arasında bulunması önemlidir. Çocuklar gece kesintisiz uykuya geçtiklerinde büyüme hormonu salgılanır. Çocuklar gece ne kadar rahat ve kesintisiz uyurlarsa büyümeleri de o kadar desteklenmiş olur. Sık sık uyanan, burnu tıkalı çocuk gece boyu huzursuzdur. Sabah okula gitmek istemez, derslerde verimsiz ve isteksiz, gün içinde hırçın ve uykusuz olabilir. Eğer bu belirtiler varsa, çocuğunuzu takip eden doktoru mutlaka bilgilendirin."

5 YILLIK YATAKTA 10 MİLYON AKAR OLUR

Yatak ve battaniyelerin süpürülmesine vurgu yapan Dr. Küçük, "Alışkanlıklarımız sadece halıların ya da koltukların süpürülmesi yönünde olsa da, özellikle ev tozu akarına karşı alerjisi olan çocuklar için, derin dövücü süpürgelerle yatak ve battaniyelerin süpürülmesi oldukça önemli. 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite (ev tozu akarı) yaşayabiliyor. 1 gram ev tozunda 500 tanesi canlı olmak üzere 19 bin mite bulunuyor. Ev tozu akarlarının temizlenmesi için önerilen, sulu filtrasyon yapan yani tozu, kiri, ev tozu akarlarını suya hapseden elektrik süpürgelerinin kullanılmasıdır" açıklamasında bulundu.



Etiketler : alerji çocuk odası öznur küçük
Türk Telekom Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu

Türk Telekom Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu
Açıkhava'yı beşlediler

Açıkhava'yı beşlediler
Ailenin düetisyeni

Ailenin düetisyeni
KALBİNİN SESİNİ DİNLİYOR

KALBİNİN SESİNİ DİNLİYOR
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Memleket coşkusu

Memleket coşkusu
Soğuk havada repertuvar değişti

Soğuk havada repertuvar değişti
AĞLATAN AYRILIK SAHNESİ

AĞLATAN AYRILIK SAHNESİ
Musa'yı oynamayı ikna ettim

Musa'yı oynamayı ikna ettim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX