Alarm erteleyenler dikkat! Fazladan 30 dakika uyku ayıltıyor

Sabah uyanıp okula ya da işe gitmek hiç de kolay gelmeyebiliyor. Hatta pek çok kişi alarmını defalarca erteleyip son ana kadar yatmaya devam etmeyi tercih edebiliyor. Yeni bir araştırmaya göre bunu yapmak günü daha dinç geçirmek adına iyi bir şey. Stockholm Üniversitesi'nden araştırmacılar alarmlarını erteleyenlerin genel olarak daha az uyuyan gençler olduğunu gözlemledi. Ertelemenin en yaygın nedeni ise yorgun hissetmekti. Katılımcılar aniden kalktıklarında da yarım saat daha ertelediklerinde de eşit derecede uykulu hissetseler de 30 dakika şekerleme yapmalarına izin verildiğinde beyin aktivitelerinde daha iyi puanlar aldılar. Dr. Tina Sundelin, "Bu, sabah uyanmakta zorlananların kalktıklarında biraz daha uyanık olmalarına yardımcı bile oluyor denebilir" dedi.