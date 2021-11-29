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29 Kasım 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 08:00:00

Akşam içilen sigara uykuyu geciktiriyor

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Birçok insan kaliteli uyku uyuyamamaktan, yeteri kadar uyku alamamaktan ve yorgun uyanmaktan şikayet ediyor.

Birçok insan kaliteli uyku uyuyamamaktan, yeteri kadar uyku alamamaktan ve yorgun uyanmaktan şikayet ediyor. Geç saatlere kadar uyanık kalmanın ertesi gün erken saatte uykuya dalmayı güçleştirdiğini vurgulayan uzmanlar, özellikle hafta sonları gerçekleşen bu durumun pazartesi sendromuna yol açtığını ifade ediyor. Uzmanlar; sinirli hissedilmesine neden olduğu için bedenin uykuya zorlanmamasını, olumsuz etkilediği için uyku öncesi sigara ve alkol kullanılmamasını tavsiye ediyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, "Kaliteli bir uyku için uykuyu bozan çeşitli madde ve gıdalardan uzak durmak gerekir. Bunların başında sigara geliyor. Özellikle akşam saatlerinde içilen sigara, uyarıcı etki yaparak uykuya başlamayı geciktirebiliyor. Birçok insan sigara tiryakisi olduğu için uyumadan önce ya da uykudan uyanıp sigara içme arzusunda olabiliyor. Bu yüzden kaliteli bir uyku için sigaradan büyük ölçüde uzak durmakta fayda var" diye konuştu.

Etiketler : Akşam içilen sigara uykuyu geciktiriyor sinirli hissedilmesine neden
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