Akıllı telefonlar skolyozu tetikliyor

Uzmanlar, özellikle çocuk ve gençlerde yanlış duruş şeklinin skolyozu tetiklediğini belirterek, "Bunun sebebi çocuklarımız genellikle masa başında oturup bilgisayara karşı eğri, dönük durarak çalışması sonucu pozisyon bozukluğundan kaynaklanıyor" diyor. Telefonla meşgul olurken uzun süre aynı pozisyonda kalma sonucu kasların bir tarafı güçlenirken diğer tarafında zayıflık oluştuğuna dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr.Yusuf Aşık, bunun da omurgada eğriliklere sebep olduğunu kaydetti. Skolyozu, çocuk ve gençlerde daha sık görmeye başladıklarını kaydeden Aşık, "Gençlerde, özellikle çocuklarda skolyozu daha sık görmeye başladık. Genel hastalar içerisinde daha yoğun geliyor anlamına gelmesin. Daha öncekilere göre artış oldu. Bunun sebebi çocuklarımız genellikle masa başında oturup bilgisayara karşısında eğri, dönük durması sonucu pozisyon bozukluğundan kaynaklanıyor. Telefonla meşgul olurken uzun süre aynı pozisyonda kalmaları sonucu kasların bir tarafı güçlenirken diğer tarafında ise zayıflık oluşuyor. Dolayısıyla bu duruş şekli omurgada eğriliklere sebep oluyor. Elbette konjental tarafı vardır, başka etkenler vardır ama bu şekilde artışını daha çok onlara bağlıyoruz" dedi.

