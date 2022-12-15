Akıllı telefonlar kalbi zorluyor

Akıllı telefonların sık kullanılmasının hareketsizliği artırarak, kandaki kolesterol seviyesini yükselttiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kaya, "Akıllı telefon bağımlılığının getirdiği hareketsizlik kilo artışına, tansiyon ve şeker regülasyon bozukluğuna, damar sertliğine ve neticede artmış kalp damar riskine yol açmaktadır" dedi. Doç. Dr Kaya, "Günlük yaşamın rutininde olan yürüyüş, arkadaşlarla grup oyunları, sohbet gibi temel etkinlikler ya sanal ortama ya da kapalı spor salonlarına taşınmaktadır. Bu değişimde kilit rol oynayan internet ve akıllı telefonlar insanların sağlığını kötü yönde etkilemektedir. Hem ruhsal sağlığımız hem de fiziksel sağlığımız olumsuz etkilenmektedir. Özellikle akıllı telefon bağımlılığı yürürken bile dikkatin dağılıp kazalara sebep olmakla birlikte; hareket azlığına, kilo alımına, yaşamdan keyif alamamaya da yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

