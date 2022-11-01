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01 Kasım 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 08:00:00

Akıllı telefonlar Ergenlerin kaçış noktası

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Telefon bağımlılığının kronik hastalıkları tetikleyip, erken yaşlara indirdiğini anlatan uzmanlar uyardı: 'Ergenlerin kaçış noktası olarak bulduğu akıllı telefonlar depresyon, anksiyete, özgüven eksikliği, obezite ile birlikte fiziksel hastalıkları da beraberinde getiriyor.'

Telefon bağımlılığının kronik hastalıkları tetikleyip, erken yaşlara indirdiğini anlatan uzmanlar uyardı: 'Ergenlerin kaçış noktası olarak bulduğu akıllı telefonlar depresyon, anksiyete, özgüven eksikliği, obezite ile birlikte fiziksel hastalıkları da beraberinde getiriyor.'

Uzmanlar ergenliğin, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçtiği dönem olmasından dolayı son derece önemli olduğunu, ergenlik döneminin sağlıklı geçirilmesiyle yetişkinliğe de sağlıklı bir başlangıç yapılabileceğini söyledi. Bireyin ergenlik döneminde bağımlılıklara karşı daha açık olduğunu dile getiren Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gülay Yılmazer, dünyada son dönemde hızla artan akıllı telefon kullanımının özellikle ergenlerde fiziksel ve psikososyal sorunlara neden olabileceğini vurguladı. Ergenlik döneminde görülen depresyon ve anksiyetenin, ergenin bir arayış içinde olmasından kaynaklandığına işaret eden Yılmazer, bu durumda içine kapanan ergenin akıllı telefonu bir kaçış noktası olarak kullanabildiğini anlattı.

İŞİTME VE GÖRME BOZUKLUĞU

Yoğun telefon kullanımının zamanla bağımlılığa dönüştüğünün altını çizen Yılmazer, "Özellikle aile, akran, arkadaş ve öğretmenlerle olan ilişkiler, akıllı telefon bağımlılığıyla ilgili riski olumlu ya da olumsuz yönde tetikleyebilecektir. Sosyal destek ağlarının güçlü olması akıllı telefon bağımlılığı riskini azaltırken, tam tersine bu ağların zayıf olması ergenleri farklı bir arayış içine yönlendirebilecektir. Ergenlerde telefon bağımlılığı duygu durum bozuklukları, depresyon, anksiyete, düşük benlik saygısı, sedanter yaşam tarzı (düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı yaşam tarzı), obezite ve beraberinde getirdiği işitme, görme bozuklukları ergenlerde karşımıza çıkan fiziksel ve psikososyal sorunlar arasında yer alıyor." diye konuştu.

ÇOCUĞU OYALAMAK İÇİN TABLET VERMEYİN

Yılmazer, ebeveynlerin oyalamak için çocuklarının önüne akıllı telefon koymasının, çocuğun gelecekte telefon bağımlısı olmasına neden olacağından dolayı son derece yanlış olduğunu dile getirdi.

UYKU BOZUKLUĞU ORTAYA ÇIKAR

Obezitenin, akıllı telefon bağımlılığının olumsuz fiziksel etkilerinden biri olduğuna dikkati çeken Yılmazer, şunları kaydetti: "Obeziteyle birlikte kronik hastalıklar artacak. Bel çevresinde, kan basıncında, nabız hızında artış olacak, kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebilecek. Gece geç saatlere kadar uyumama, gündüz uyku haliyle uyanma, uyku bozukluklarını beraberinde getirecek. Bununla birlikte tabii ki depresyon ve diğer fizyolojik sorunlar tetiklenebilecek. Bunların hepsi aslında yetişkinlik çağında ortaya çıkabilen sorunları daha erken yaşlara çekmiş oluyor. Kardiyovasküler hastalık riski belki 40'lı yaşlarda ortaya çıkacak bir hastalıkken biz bu riski daha erken yaşlara kaydırmış oluyoruz, akıllı telefon bağımlılığıyla birlikte. Sedanter yaşamımız beraberinde yetersiz beslenme alışkanlığı ve obezitenin ortaya çıkışı kan lipid düzeylerimizi artıracak, kollestrol düzeylerimiz yükselecek, kan basıncımız artacak ve 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkabilecek bu riskler artık 15 yaşından itibaren yol almaya başlayacak ve kronik hastalıklara zemin hazırlayacak."

SOSYAL FALİYETLERE YÖNLENDİRİN

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gülay Yılmazer, ergenin telefon bağımlısı olmaması için ebeveynleri tarafından sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini, evde yemek masasında ve yatak odasında telefon kullanımının kısıtlanması gibi uygulamalar yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Etiketler : Akıllı telefonlar Doç. Dr. Gülay Yılmazer UYKU BOZUKLUĞU İŞİTME VE GÖRME BOZUKLUĞU
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