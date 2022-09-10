VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haluk Bayraktar'a Ukrayna'dan Devlet Nişanı
Yunan'a tek laf etmeyen Soyer, Osmanlı'ya hakaret etti
İstanbullular can derdindeyken İmamoğlu konserdeydi...
Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa
Evler ayrıldı
Dişlere verilecek en büyük ceza: Karbonat-limon
Akıllı telefonlar boyun düzleştiriyor
Yürüyüş ve bol su kabızlığa çare
Uzman astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 10 Eylül
Vali Yerlikaya'dan 'metrobüs kazası' açıklaması: 42 yaralı var
İsveç'te camiye alçak saldırı
Buckingham Sarayı'nda bir ilk! Kral 3. Charles giriş yaptı
Yapılan transferler Okan Buruk'u mutlu etti
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Polonya, AB'nin elektrik kullanımında zorunlu kesinti önerisine karşı çıktı
24 kameramanı Uğur Tüney, Afganistan'da yaptığı haber ile ödüle layık görüldü
Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın transfer detaylarını açıkladı
MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor! MÜSİAD EXPO 2022, küresel ve b...
AB ülkeleri, Komisyan'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkedeki futbol maçları erteledi
MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor
Denizli-Muğla sınırında orman yangını
"İran'ın son cevabı bizi geriletiyor"
10 Eylül 2022 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 08:30:00

Akıllı telefonlar boyun düzleştiriyor

ABONE OL

Çağın hastalığı olarak ifade edilen boyun düzleşmesi omurların anatomik dizilim bozukluğudur.

Boyun düzleşmesinin sebepleri arasında yüksek yastıkla yatmak, öne eğik vaziyette uzun süre çalışmak, cep telefonu, bilgisayar ya da tablet ile uzun süre vakit geçirmek gibi sebeplerden dolayı ortaya çıktığın dile getiren Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mert, "Boyun düzleşmesinin teşhisi için hastanın muayenesinin ardından düz röntgen grafisi çekilmesi gereklidir. Röntgende büyük oranda teşhis konulabilmektedir. Boyun düzleşmesi için MR tetkiki hastanın klinik belirtilerine göre eşlik eden boyun fıtığı ya da diğer sıkıntıların tespit edilmesi halinde istenebilir. Boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı sıklıkla birbirine eşlik eden klinik bulgularıdır ve hastada boyun fıtığı varsa boyun düzleşmesinin olmadığı anlamına gelmez" dedi. Dr. Mert, boyun düzleşmesinin tedavisi için de şunları söyledi; "Düzenli yapılan egzersizler de yine önemli bir tedavi seçeneğidir. Kaslardaki ağrılar ve boyun ağrısı için kısa süreli ilaç tedavileri verilebilir. Sürecin tüm aşamalarının desteklenmesi hedefiyle hastalar fizik tedavi programına alınabilir. Boyun egzersizlerinin ve postür egzersizlerinin haftada 3-4 kez en azından günde bir defa da olsa yapılması önemlidir."

Etiketler : akıllı telefon sağlık boyun boyun sağlığı
Oyuncu yetiştirecek

Oyuncu yetiştirecek
Süperstar'lı kapanış

Süperstar'lı kapanış
Ata'nın cüzdan sevinci

Ata'nın cüzdan sevinci
Evlilik tekfilini 'kibarca' reddetti

Evlilik tekfilini 'kibarca' reddetti
Dijital başarı

Dijital başarı
Hande Kaz Dağları'na gitti

Hande Kaz Dağları'na gitti
Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu

Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu
Harbiye şovu

Harbiye şovu
Cem'e kardeş geliyor

Cem'e kardeş geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes