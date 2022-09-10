Akıllı telefonlar boyun düzleştiriyor

Boyun düzleşmesinin sebepleri arasında yüksek yastıkla yatmak, öne eğik vaziyette uzun süre çalışmak, cep telefonu, bilgisayar ya da tablet ile uzun süre vakit geçirmek gibi sebeplerden dolayı ortaya çıktığın dile getiren Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mert, "Boyun düzleşmesinin teşhisi için hastanın muayenesinin ardından düz röntgen grafisi çekilmesi gereklidir. Röntgende büyük oranda teşhis konulabilmektedir. Boyun düzleşmesi için MR tetkiki hastanın klinik belirtilerine göre eşlik eden boyun fıtığı ya da diğer sıkıntıların tespit edilmesi halinde istenebilir. Boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı sıklıkla birbirine eşlik eden klinik bulgularıdır ve hastada boyun fıtığı varsa boyun düzleşmesinin olmadığı anlamına gelmez" dedi. Dr. Mert, boyun düzleşmesinin tedavisi için de şunları söyledi; "Düzenli yapılan egzersizler de yine önemli bir tedavi seçeneğidir. Kaslardaki ağrılar ve boyun ağrısı için kısa süreli ilaç tedavileri verilebilir. Sürecin tüm aşamalarının desteklenmesi hedefiyle hastalar fizik tedavi programına alınabilir. Boyun egzersizlerinin ve postür egzersizlerinin haftada 3-4 kez en azından günde bir defa da olsa yapılması önemlidir."

