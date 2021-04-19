Akdeniz diyeti kolon kanserini önlüyor

Kalın bağırsak kanserlerinin gelişmesinin yıllar içerisinde gerçekleştiğine değinen Prof. Dr. Sücüllü, "Özellikle 50 yaş üstü, ailesinde kalın bağırsak kanseri olanlar, genetik polipozis hastalığı olanlar, liften ziyade yüksek kalorili diyetle beslenenler, kalın bağırsak polipleri veya kanseri olan kişiler, yumurtalık, rahim veya meme kanseri öyküsü olanlar, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi 10 yıldan uzun süre iltihabi bağırsak hastalığı olanlar risk grubundadır. Ayrıca obezite, egzersiz yapmamak, şeker hastalığı, sigara ve aşırı alkol kullanmak, her gün düzenli kırmızı et tüketimi, riski artıran faktörlerdendir. Tüm bu verilere rağmen kalın bağırsak ve rektum kanseri gelişen kişilerin yüzde 75'inde hiçbir risk faktörü belirlenmedi. Bu nedenle 50 yaş ve üzerinde hiçbir risk faktörü ya da belirtisi bulunmayan bireylerin bile kolonoskopiyle kontrol edilmesi öneriliyor" diye uyardı.

