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19 Nisan 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 09:30:00

Akdeniz diyeti kolon kanserini önlüyor

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Dünyada en yaygın kanserler arasında görülen kolon kanserlerine karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. İlker Sücüllü, "Düzenli egzersiz, folik asit, kalsiyum ve D vitamini takviyeleri, sigara içilmemesi, posalı gıda ile beslenmenin artırılması, kırmızı etten zengin diyet yerine Akdeniz mutfağının tercih edilmesi kalın bağırsak kanser gelişimi riskini önemli oranda azaltıyor" dedi.

Kalın bağırsak kanserlerinin gelişmesinin yıllar içerisinde gerçekleştiğine değinen Prof. Dr. Sücüllü, "Özellikle 50 yaş üstü, ailesinde kalın bağırsak kanseri olanlar, genetik polipozis hastalığı olanlar, liften ziyade yüksek kalorili diyetle beslenenler, kalın bağırsak polipleri veya kanseri olan kişiler, yumurtalık, rahim veya meme kanseri öyküsü olanlar, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi 10 yıldan uzun süre iltihabi bağırsak hastalığı olanlar risk grubundadır. Ayrıca obezite, egzersiz yapmamak, şeker hastalığı, sigara ve aşırı alkol kullanmak, her gün düzenli kırmızı et tüketimi, riski artıran faktörlerdendir. Tüm bu verilere rağmen kalın bağırsak ve rektum kanseri gelişen kişilerin yüzde 75'inde hiçbir risk faktörü belirlenmedi. Bu nedenle 50 yaş ve üzerinde hiçbir risk faktörü ya da belirtisi bulunmayan bireylerin bile kolonoskopiyle kontrol edilmesi öneriliyor" diye uyardı.

Etiketler : Akdeniz diyeti kolonoskopi ülseratif kolit ve Crohn hastalığı
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