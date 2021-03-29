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29 Mart 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 07:30:00

Akdeniz Diyeti ile D vitamini depolayın

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Koronavirüsten korunmak için D vitamininin önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Uzmanlar 'Tek başına yiyeceklerden yeterli D vitamini almamız mümkün değil. Sağlıklı bir yaşam ve bağışıklık sistemi için dengeli bir Akdeniz Diyeti yapılmalı' diyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte güçlü bağışıklık sistemine dikkat çeken uzmanlar, D vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalığa yakalanma riskini düşürdüğünü, yakalanılsa da daha hafif atlatılmasını sağladığını belirtiyorlar. Uzman Diyetisyen Olcay Barış, D vitamini için güneş ışığının yanı sıra beslenmenin çok önemli olduğunu ama özellikle de Akdeniz Tipi Beslenme'nin faydalı olabileceğini dile getirdi. Uzman Diyetisyen Olcay Barış şunları dile getirdi:

BİLİMSEL OLARAK ONAYLANDI

"D Vitamini, anti-inflamatuvar ve antioksidan etkisiyle bilinen bir steroid hormondur. D vitamini takviyesinin solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğu çalışmalar tarafından gösterilmiştir şimdi ise Kovid-19 hastalarında D Vitamininin rolü araştırılmaktadır. Yakın zaman önce 20 Avrupa ülkesine ait verilerle yapılan kapsamlı bir araştırmada, her bir ülkedeki popülasyon genelinde kandaki ortalama D Vitamini seviyeleri ve Kovid-19 insidansı/mortalitesi arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğu tespit edildi. D Vitamini eksikliği oranlarının genel olarak yüksek olduğu Kuzey Yarımküre ülkelerindeki mortalite oranı da yüksek çıkmıştır. Pek çok çalışmada D Vitamini eksikliği ile şiddetli Kovid-19 insidansı arasında bir ilişki bulunduğu bildirilmiştir ve klinik çalışmalar hala sürmektedir."

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

"D vitamini güneş yardımıyla vücutta sentez edilir. Tek başına yiyeceklerden yeterli D vitamini almamız maalesef mümkün değil. Sağlıklı bir yaşam ve bağışıklık sistemi için dengeli bir Akdeniz Diyeti her zaman için tavsiyemiz" diyen Uzman Diyetisyen Olcay Barış, "Akdeniz diyeti, Akdeniz ülkelerinin ortak beslenme özelliklerini yansıtmaktadır. Yüksek miktarda zeytinyağı, zeytin, meyve ve sebzeler, tahıllar (çoğunlukla tam tahıllı besinler), baklagiller ve yağlı tohumlar; orta yüksek düzeyde balık, orta düzeyde yumurta, kümes hayvanları ve süt ürünleri ile düşük düzeyde kırmızı et ve ürünlerinin tüketimi bu diyetin temel özelliklerindendir" dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketmeniz gerekenler: Sebzeler, meyveler, yemişler, bakliyatlar, patates, tam tahıllar, ekmekler, balık ve deniz ürünleri, zeytin yağı, baharatlar ve otlar.

Kontrollü şekilde yemeniz gerekenler: Kümes hayvanları, yumurta, peynir ve yoğurt.

Zaman zaman yiyebilecekleriniz: Kırmızı et.

Hiç tüketmemeniz gerekenler: Tatlandırıcılı içecekler, şekerli içecekler, işlenmiş et ürünleri, rafine tahıllar, rafine yağlar ve diğer işlenmiş yiyecekler.

Aşırısı böbrek taşına neden olur

Uzman Diyetisyen Olcay Barış, "Lütfen tahlil yaptırmadan sürekli takviye almayın. Neden mi? Çünkü aşırı D vitamini tüketimi kalp krizi riskini arttırabiliyor, böbrek taşına yol açabiliyor" diye de uyardı.

Etiketler : akdeniz diyeti diyet korona
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