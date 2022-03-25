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25 Mart 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 08:00:00

Akdeniz diyeti çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır

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Polikistik over sendromlu (PKOS) kadınlarda yumurta sayısı normalden çok daha fazladır.

Polikistik over sendromlu (PKOS) kadınlarda yumurta sayısı normalden çok daha fazladır. Bir kadında 8-12 arası yumurta normal olarak değerlendirilirken, bu sendroma sahip kadınlarda bu sayı ciddi rakamlara dayanır. PKOS olan çoğu kadında özellikle D vitamini eksikliği ve şeker direnci görülür. Bu gruptaki kadınlarda vitaminlere ve şeker direncini düzenleyici ilaca başlanır. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner "Kilo verimi ile bizler yumurta kalitesinin beş kat daha arttığını çoğunlukla gözlemleriz. Akdeniz usulü beslenmeyi özellikle tavsiye ederiz. Daha sonra folik asit ve D vitamini takviyeleri öneririz. PKOS gördüğümüz çoğu kadınımızda özellikle D vitamini eksikliği gördüğümüz için bu takviyeler önemlidir. Yine birçok PKOS grubu kadınımızda şeker direnci görmekteyiz. Bu gruptaki kadınlarımızda da şeker direncini düzenleyici ilaca başlarız" dedi.

Etiketler : Akdeniz diyeti Prof. Dr. Gökalp Öner folik asit D vitamini
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