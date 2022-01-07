Akciğeri brokoli karaciğeri enginarla koruyun

Akciğerin kendini yenileyebilmesi için brokoli, Brüksel lahanası, kekik, keçiboynuzu, tere ve sarımsak tüketmeli. Karaciğer sağlığı için de sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefili sofradan eksik etmemeli.

Akciğer ve karaciğer sağlığında doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Betül Yurdakul, sağlıklı bir vücut için her besin grubundan yiyeceklere yer verilmesi gerektiğini söyledi. Diyetisyen Betül Yurdakul, vücutta doğal detoks işlevini gören karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunduğunu dile getirdi. Alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların karaciğer yağlanması, Hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabildiğine dikkat çeken Dyt. Betül Yurdakul, "Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru besinler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur. Karaciğere iyi gelen besinler sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefildir" diye konuştu.

KEKİK, KEÇİBOYNUZU VE TERE

Solunum sisteminin en önemli organlarından akciğerimizin kendini temizleyebildiğinin altını çizen Dyt. Yurdakul, akciğerin kendini yenileyebilmesi için brokoli, Brüksel lahanası, kekik, keçiboynuzu, tere ve sarımsak tüketilmesi önerisinde bulundu. Beynin sağlıklı bir yapı kurmak için kullandığı Omega 3'ler arasında en önemlisinin DHA olduğunu söyleyen Dyt. Yurdakul, "Docosahexaenoic asit adıyla da bilinen DHA, beynin neredeyse üçte ikisini oluşturur. DHA içeren yiyecekler sayesinde odaklanma, dikkat sorunlarını, ruh hali değişimleri, sinirlilik ve yorgunluk gibi şikâyetleri ortadan kaldırabilirsiniz. Beyin sağlığı için somon, ceviz, yaban mersini, bitter çikolata, zerdeçal, yumurta ve kahveyi mutlaka tüketmeliyiz" şeklinde konuştu.

KEMİKLERE KARNABAHAR VE BAMYA

Vücudun temel yapısını meydana getiren kemik ve eklemlerde yaşın ilerlemesiyle Osteoporoz (kemik erimesi), osteoartrit gibi problemlerin sık görüldüğünü belirten Dyt. Yurdakul, kemik erimesinden korunmak için süt, kereviz, sardalya, bamya ve karnabaharın sofralardan eksik olmaması gerektiğini belirtti. D vitaminin en önemli görevlerinden birinin kemik sağlığını korumak olduğunu söyleyen Dyt. Yurdakul, "D vitamini için güneş ışığı hayli önemlidir. Kemiklerin yapı taşlarından olan kolajen üretimini artıran C vitamini de yeterli ölçüde alınmadığı zaman kemikler dayanıksız hale gelir. C vitamini turunçgiller, kivi, çiğ brokoli, çilek, yeşil biber, domates, karnabahar, biber gibi gıdalarda yoğun bulunmaktadır" dedi.

YOĞURT, KEFİR VE TURŞUNUN GÜCÜ

Bağırsak sağlığı ne kadar iyiyse kişinin kendini o kadar iyi hissettiğini vurgulayan Dyt. Yurdakul, düzenli bir sindirim sistemi, güçlü bir bağışıklık, kilo kontrolü gibi pek çok etkiye sahip bağırsak mikroorganizması için yoğurt, kefir, turşu, kuru erik ve çiğ badem yenilebileceğini belirtti.

KALP DOSTU ISPANAK VE DOMATES

Dyt. Yurdakul, kalp sağlığına faydalı besinler hakkında ise şu açıklamalarda bulundu: "Her besin grubunun çok özel faydaları vardır. Sağlıklı kalbe giden yol da sağlıklı besinlerden geçer. Çünkü bu besinler damarları temizleyerek ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığına önemli katkılar sağlıyor. Ispanak, avokado, domates, tatlı patates, yeşil çay, keten tohumu, pancar ve kuşkonmaz kalp sağlığını korumada önemli yiyeceklerdir."

GÖZ İÇİN HAVUÇ, PAZI VE MISIR

Göz sağlığı için önemli olan A vitamini, C vitamini ve E vitamini tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Yurdakul, "Mısır, havuç, yumurta, pazı, kabak çekirdeği, badem, brüksel lahanası, turunçgiller göz sağlığına oldukça fayda sağlamaktadır. Ayrıca çinko, selenyum, lutein ve zeaksantin içeren gıdalar da göz sağlığını korumaya yarayan yiyeceklerdir" dedi.