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03 Mart 2024 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 09:30:00

Akciğer kanseri görülme yaşı düşüyor

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Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Pekçolaklar, akciğer kanserinin görülme yaşının gittikçe küçüldüğüne dikkat çekti.

Akciğer kanserinin görülme yaşının gittikçe küçüldüğüne dikkat çeken Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Pekçolaklar, tütün ve tütün ürünlerine başlama yaşının erken olmasının akciğer kanseri ile daha genç yaşta karşılaşılmasına sebep olduğunu belirtti.

Akciğer kanseri dünyada en sık ölüme sebep olan kanser türü olduğunu ifade eden Pekçolaklar, en sık belirtilerinin göğüs ağrısı, nefes darlığı, kanlı balgam, kilo kaybı, iştahsızlık olduğunu dile getirdi. Akciğer kanserinin günümüzde genç yaşlarda görülmeye başladığının altını çizen Doç. Dr. Pekçolaklar, "Öncesinde 50 yaş ve üzerinde rastladığımız akciğer kanseri görülme sıklığı ve yaşı daha erken yaşlara geriledi. 30'lu yaşlarda akciğer kanseri sebebi ile ameliyat yaptığımız hastalar artık oluşmakta. Bunun en büyük sebeplerinden biri tütün ve tütün ürünlerinin daha genç yaşta kullanılmaya başlanması, bu başlama yaşının erken olması bizim de akciğer kanserlerini daha genç yaşta karşılaşmamıza sebep olmaktadır" dedi.

Akciğer kanser teşhisini biyopsi yöntemiyle koyulduğunu vurgulayan Doç. Dr. Pekçolaklar, "Teşhis koyduğumuz akciğer kanseri genelde ileri evre oluyor. Bu yüzden akciğer kanserinin erken teşhisi çok önemlidir. Erken teşhiste cerrahi tedavi, akciğer kanseri tedavisinde uzun yıllar kazandırıyor. Sonrasında onkolojik tedaviler de mevcut" şeklinde konuştu.

Etiketler : akciğer kanseri tütün göğüs ağrısı nefes darlığı kilo kaybı
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