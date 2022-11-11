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11 Kasım 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 09:30:00

Akasya gamı kilo vermeye yardımcı oluyor

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Uzmanlar, alternatif tıpta da kullanılan akasya gamının doğal yöntemlerle zayıflamak isteyenler için uygun bir seçenek olabileceğini bildirdi.

Uzmanlar, alternatif tıpta da kullanılan akasya gamının doğal yöntemlerle zayıflamak isteyenler için uygun bir seçenek olabileceğini bildirdi. Homeopati Hekimi Yegane Özcan, akasya gamı ya da diğer bir ifadeyle Arap zamkının kandaki glikoz ve kolesterol seviyelerini düşürdüğünü, tokluk hissi verdiğini kaydetti. Günlük akasya gamı alımının vücut ağırlığının kilogramı başına 2 gram olması gerektiğini belirten Özcan, akasya gamının faydalarını şöyle sıraladı: "Genelde hazır paket gıdalarda bulunan koruyuculara karşı temkinliyiz ancak akasya gamı E414 katkı maddesi olarak tamamen doğal olması alerjen olmaması ayrıca ağır metal ve radyonüklidleri vücuttan uzaklaştırması bakımından birçok gıda katkı maddesine göre daha avantajlı. Doğal lif içerir, kandaki glikoz ve kolesterol seviyelerini düşürür. Sindirim sürecini uzatarak tokluk hissi verir. E414, lipid metabolizmasını hızlandırarak kilo kaybına katkıda bulunur."

Etiketler : Akasya gamı Homeopati Hekimi Yegane Özcan E414 lipid metabolizması
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