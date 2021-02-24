Ailesinde prostat kanseri olanlarda risk iki kat fazla

Baba veya erkek kardeş prostat kanseri olduysa, hastalık riski iki katından fazla oluyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, "Prostat herhangi bir nedenle büyüdüğü için üretrayı sıkıştırıyor. Bu basınç, idrarın aşağı inmesini ve vücudunuzdan çıkmasını engelliyor. Ancak prostat kanseri belirtileri, kanser, üretraya baskı yapacak kadar büyüyene dek genellikle başlamıyor. Prostat kanserinde ayrıca ağrılı veya yanıcı idrara çıkma, idrarda kan, ereksiyon sorunu, ağrılı boşalma, daha az boşalma sıvısı, menide kan da görülebilir. Yaşlandıkça BPH ve prostat kanserine yakalanma olasılığı artıyor. Her iki durumda 40 yaşın altındaki erkeklerde nadir görülüyor. Akrabalarda görülmesi BPH ve prostat kanserine yakalanma riskini yükseltiyor. Baba veya erkek kardeş prostat kanseri olduysa, hastalık riski iki katından fazla oluyor" diye uyardı.

