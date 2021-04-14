  • BIST
    1378.37
  • Dolar
    8,1199
  • Euro
    9,7247
  • Altın
    456,1140
İstanbul
7 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uzaktan eğitim 15 Nisan'da başlıyor
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi
Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge Resmi Gazete'de
Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor
Sahurda yumurta yiyin, iftarda tatlıdan kaçının
Ailenizde göz tansiyonu varsa 7 kat risktesiniz
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Nisan
Fazla tuz ödeme sebep oluyor
Depresyonla mücadelenin anahtarı kendinizde gizli
Çelik'ten Hollandalı Wilders'e tepki
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İdlib'deki kamplarda ilk iftar yoksulluğun pençesinde yapıldı
Beyaz Saray: İran'ın provokatif açıklamasından endişeliyiz
Aynı cadde üzerinde 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül'den önce çekeceği açıklandı
Vaka sayısı 60 bine dayandı
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Başkan Erdoğan: Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz
NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi
Biden döneminde Filistin meselesini ne bekliyor?
Fransız bakan itirafa rağmen Türkiye'yi suçladı
Üs bölgesine yaklaşıyordu... İmha edildi
Sevinçleri kursaklarında kalacak! Bakan Varank: Artık ASELSAN üretiyor
Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı
14 Nisan 2021 Çarşamba 08:34:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 08:34:00

Ailenizde göz tansiyonu varsa 7 kat risktesiniz

ABONE OL

Glokom ya da halk arasındaki ismiyle göz tansiyonu sinsice ilerleyen göz hastalıklarından birisi.

Glokom ya da halk arasındaki ismiyle göz tansiyonu sinsice ilerleyen göz hastalıklarından birisi. Genetik faktörlerin yanı sıra diyabet, tansiyon, migren, hipotiroidi, göz yaralanmaları ve anemi (kansızlık) gibi diğer faktörler de glokom oluşma olasılığını artıran risk faktörleri arasında yer alıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç, tedavi edilmediğinde görme kaybına bile yol açabilen glokomun yakın aile bireylerinden birinde görülmesi halinde risk oranının yaklaşık 7 kat artabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç, "Glokomun belirti vermeyen bir hastalık olması yüzünden, erken tanı için rutin taramalar şarttır. Gözlük kullanmakta olan hastalar bir şekilde rutin takipte olduklarından bu anlamda şanslıdırlar. Ancak glokom taramalarını birinci halkada yakınlarında glokom olanlar ve 40 yaş üstü olmak üzere, tüm topluma yaymak gerekli" diye ekledi.

Etiketler : göz tansiyonu belkıs ılgaz yalvaç göz sağlığı
Murat da pozitif

Murat da pozitif
Çanakkale'de inzivada

Çanakkale'de inzivada
Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi

Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi
Yaşadığı tramvalar güçlendirdi

Yaşadığı tramvalar güçlendirdi
Ece Erken'den ünlülere para isteme şakası

Ece Erken'den ünlülere para isteme şakası
Sağlık çalışanları için podyumda

Sağlık çalışanları için podyumda
Virüs akciğerlerine indi

Virüs akciğerlerine indi
Her şey kızının hayalleri için

Her şey kızının hayalleri için
Dinleyicilerimi dinlendireceğim

Dinleyicilerimi dinlendireceğim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER