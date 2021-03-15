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15 Mart 2021 Pazartesi 13:24:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 13:24:00

Ailelere uyarı: Çocuğunuzu rotavirüs aşısıyla koruyun

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak 5 yaş altındaki çocukların en az 1 kez rotavirüs hastalığına yakalandığına dikkati çekti.

5 yaş altındaki çocukların en az 1 kez rotavirüs hastalığına yakalandığına dikkati çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak "Rotavirüs küçük çocuklarda ciddi ishal, kusma ve ateşe neden olan bulaşıcılığı yüksek bir virüstür. Elleri yıkamak, hijyen kurallarına uyarak rotavirus bulaşını azaltabiliriz ancak aşı en etkili önleme yoludur" dedi. Şikayetlerin başladığı ilk günden yaklaşık 10-15 güne kadar rotavirüs bulunduğunu işaret eden Dr. Parlak, şöyle devam etti: "Dışkı örneğinin incelenmesi ile tanı konulur. Bulaş elden ağza temas yoluyla olup kolayca başkalarına bulaşabilir. Bir kişi ellerini yıkamadan tuvaletten çıkarsa elleriyle etrafa dokunarak bulaşa neden olur. Dezenfekte edilmezse haftalarca bulaş halinde kalır. Bulaşma nesneye dokunan kişi ağzına götürmesi ile enfekte olur. Rotavirüsün farklı alt tipleri vardır. Bu nedenle rotavirüs aşısı olmasına rağmen genelde rotavirüs enfeksiyonu geçirmek mümkündür. Aşı ağır enfeksiyon seyretmesini engeller."

Etiketler : ayşegül parlak çocuk sağlığı rotavirüs
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