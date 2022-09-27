‘Aile kaygısı' öğrencide başarısızlık duygusu nedeni

Uzmanlar, aile kaygısı ve ev içi başarısızlık gündemlerinin öğrencileri olumsuz etkileyerek okul içerisinde çocukların kaygılarına ve ödevlere karşı direnmelerine neden olduğunu söyledi. Uzman Psikolog Olcay Geçgel, öğrencilerin ödev ve başarıları arkadaşlarıyla kıyaslamaya çalışan aileler kaygılara neden olduğunu dikkat çekti. Geçgel, "Ailelerin çocuklara karşı ödev kısmına geçmeden önce çocukların okulda yaşadıkları kaygı olup olmadığını bilmeleri gerekiyor. Çocukların okula başladıkları yaşlarda rekabet, başarılı olabilme, ödül duyguları yeni yeni oluşmaya başladığı için, çocuklar ödevlerini yaptıklarında diğer arkadaşlarıyla kıyaslanabilir ya da başarısız olabilirim endişesi oldukları için ödev yapmaya özen göstermeyebilir aksine direnç gösterirler. O yüzden çocukların böyle bir endişesi olup olmadığına, öğretmenin tutumu ve davranışına, diğer arkadaşlarıyla ilişkilerine bakılması gerekir. Bu nedenle ailelerin çocukların okul yaşamını bir adım daha yakında takip etmeleri fayda olacak" dedi.

