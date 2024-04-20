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20 Nisan 2024 Cumartesi 07:29:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 07:29:00

Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği yeniden yapılanıyor

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Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) yeniden yapılanıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeltekin Demirel, TAHUD olağan genel kurulu için adaylığını açıkladı. 34 yıldır Türkiye'de ve uluslararası arenada Aile Hekimliğinin temsilciliğini yürüten TAHUD, 21 Nisan'da Ankara'da olağan genel kurul ile yeni yönetimini belirleyecek. Prof. Dr. Yeltekin Demirel, Aile Hekimliği uygulamasının Türkiye'de sorun sarmalına girdiğini ve gelişmiş ve çağdaş bir aile hekimliği uygulaması için yeniden yapılanmanın şart olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yeltekin Demirel "Sürdürülebilir bir sağlık sistemi için 1. basamağın güçlendirilmesi elzemdir. Dünyadaki sağlık sistemlerinde aile hekimliği güçsüz hiçbir model ile kaliteye ve insan sağlığındaki hedeflere ulaşılamamıştır. Ayrıca asistan eğitiminin tek tip olarak yeniden düzenlenmesi ve yarı zamanlı asistan eğitiminden vazgeçilmesi de gerekmektedir. Aile Hekimliği uygulamasının doğru yönetilmesi ile hastanelerdeki ağır hasta yükünün büyük ölçüde azalacağı aşikârdır. Açıklamasında 1. basamaktan sevk edilmeyen hiçbir hastanın direkt olarak hastanelere gitmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yeltekin Demirel; "Bu durum, hem hastanelerin yükünü hafifletecek, hem sağlık giderleri konusunda tasarrufa gidilmesine olanak sağlayacaktır. Kontrollü bir sevk sistemi ile vatandaşın randevu bulamama, doktora ulaşamama gibi sorunlarının önüne geçileceği ve acil – öncelikli olan vakaların en kısa sürede doğru tedaviyi alabilmeleri mümkün olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Yeltekin Demirel; "Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin uluslararası normlarda ve kalitede işlemesi adına yapılacak düzenlemeler için, tüm taraflarla bir araya gelinerek, hedeflenen eğitimin verilmesini TAHUD Vizyon ekibi olarak misyon edindik" dedi. Aile Hekimliğinin yeniden yapılandırılması adına TAHUD yönetimi için donanımlı ve vizyoner bir akademik ekip ile yola çıkan Prof. Dr. Yeltekin Demirel'in yönetim kadrosunda; Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Uz. Dr. Çiğdem Akaydın, Doç. Dr. Esra Meltem Koç, Dr. Öğr. Gör. Filiz Ak Azar, Uz. Dr. Halil Volkan Tekayak, Arş. Gör. Dr. Melek Bıyıklıoğlu, Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek ve Doç. Dr. Tolga Günvar yer alıyor.

Etiketler : aile hekimliği uzmanlık derneği yeltekin demirel aile hekimliği uygulaması
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