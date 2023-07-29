VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eskişehir'de meydana gelen yangında 60 dönümlük arazi zarar gördü
Financial Times'tan çarpıcı iddia: Rusya kendi silahlarıyla vuruluyor
Antalya'da 5 katlı bir binanın çatı katında en az 10 günlük bir ceset bulundu
Yemen açıklarında 8 yıldır tehlike saçıyordu: Petrolün yüzde 20'si tahliye edildi
Baykar'dan, fondaş medyanın TB2 İHA'lara yönelik karalama kampanyasına tepki!
Doluluk oranı 9 yılın en düşük seviyesinde: Gölde kuruma başladı
29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:45:00

Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki yönetmelikte yer alan, denetimlerde tespit edilen aksaklıklar nedeniyle ihtar puanı verilen ve bu puanları belli miktara ulaşan aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshedildiği düzenlemede, Anayasa Mahkemesi'nin 21 Haziran 2022 tarihli ve E.2022/43-K.2022/81 sayılı kararı gereğince değişikliğe gidildi.

İhtar puanı verilmesi uygulamasının kaldırıldığı yönetmelik değişikliğiyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uyacağı disiplin kuralları yeniden düzenlendi.

Buna göre, aile hekimlerinin disiplin işlemlerinde de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan hükümler uygulanacak.

Etiketler : aile hekimliği resmi gazete ihtar
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX