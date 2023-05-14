Ağrı kesiciler ülsere neden olabilir

Toplumun yaşlandığını buna bağlı olarak kalp hastalıklarının arttığına dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, "Kan sulandırıcı ilaçlar çok sık kullanılıyor. Bu tür ilaçlara bağlı olarak ülser gelişiyor ve kanamalar oluşuyor" uyarısında bulunuyor. Atamer gerek olmadıkça antienflamatuar ilaçların kullanmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Mide ülserlerinde en sık görülen problemin mide kanamasına bağlı gelişen genel durum bozukluğu olduğuna değinen Atamer, şoka kadar ilerleyebilecek bir sorun olduğuna dikkat çekti. Atamer, "Bu durumun acil tedavi edilmesi gerekir. Mide ülser kanamalarında, kanamaların yeri saptanır ve kanamalar durdurulur. Bazen de daha derine gidebilir ve delinmelere yol açabilir. Bu durum hayatı tehdit eden bir durum oluşturur ve acil cerrahi müdahale gerektirir. Tedavide gecikme olması halinde ölümle sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

