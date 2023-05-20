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20 Mayıs 2023 Cumartesi 07:22:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 07:22:00

Ağrı kesiciler kalp krizi ve felç riskini artırabilir

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Uzmanlar ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan parasetamolün uzun süreli kullanımının, yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp hastalığı ve felç riskini artırabileceği uyarısı yaptı.

Uzmanlar ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan parasetamolün uzun süreli kullanımının, yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp hastalığı ve felç riskini artırabileceği uyarısı yaptı. Prof. Dr. Meral Kanbak, "Yüksek tansiyonu olanlar ile kalp hastalığı veya felç riski taşıyanlarda parasetamol kullanımında daha dikkatli olunması gerekiyor. Genellikle kronik ağrı tedavisinde kullanılan parasetamol için uzun süreli reçetesi olan hastaların, mümkün olan en kısa süre için en düşük etkili dozu seçmeleri gerektiği belirtiliyor" diye konuştu.

Etiketler : Ağrı kesiciler ağrı kesici ve ateş düşürücüler Prof. Dr. Meral Kanbak
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