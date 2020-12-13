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13 Aralık 2020 Pazar 19:39:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 09:30:00

Ağrı kesiciler böbreklere zararlı

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Böbrek hastalıklarının önemli nedenlerinden birinin de ağrı kesici ve benzeri ilaçların aşırı tüketimi olduğunu belirtildi.

"Kişi hayatı boyunca 1 kilogram ağrı kesici ilaç kullanırsa böbreği mutlaka etkilenir" diyen Prof. Dr. Sedat Üstündağ, "Özellikle 30-70 yaş arası kadınlarda kullanımı çok sıktır. Böbrek yetersizliğine neden olan önemli durumdur. Kişi hayatı boyunca 2-3 kilogram ağrı kesici kullanırsa da böbrek yetersizliği hastaların büyük bölümünde gerçekleşir. Günde sadece 500 miligram ağırlığında bir tane ağrı kesici içseniz senede 200 grama kadar yaklaşır. 5 senede ise kritik olan değer aşılmış olur" diye konuştu. Üstündağ, Türkiye'de 83 binin üzerinde böbrek hastasının destek alarak yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "En hafifinden en ağırına kadar tüm böbrek hastalarını baz alırsak Türkiye genelinde bu oran yüzde 15,7. Yani 11 milyondan fazla böbrek hastamız olması muhtemel" diye konuştu.

Etiketler : ağrı kesici böbrek ilaç
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