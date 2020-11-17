Ağrı kesici çorba: Kelle paça

Eklem ve kemikleri güçlendiriyor, kırık çıkıklarda hızlı şekilde iyileşme sağlıyor. Kelle paça çorbası, sarımsak, limon ve sirke içeriğiyle antibiyotik kullanımına gerek bırakmıyor. Kelle paçanın ağrı kesici etkisi olduğunu söyleyen uzmanlar “Çocukların ve ergenlik dönemindeki gençlerin kemik gelişiminde önemli rol oynayan paça çorbası, kasların güçlenmesi ve kemik ağrılarının azalmasında önemli rol oynuyor. Anemi hastalarına bolca tüketilmesi önerilen paça çorbası, kanser hastalığının ilerlemesinin durdurulmasında da önemli rol oynuyor. Antioksidan etkisi oluşturarak vücudun korunması bilinciyle tüketiliyor. Dil, göz yağı ve beyin karışımı ile yapılan paça çorbası, eklemlerdeki sıvıların korunmasını destekliyor” diye de ekliyor.

