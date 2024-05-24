Ağızdan nefes almak diş etlerini büyütüyor

Diş eti büyümesini, 'diş etinin normal halinden daha büyük, daha çıkıntılı, daha kanamalı olması durumu' olarak nitelendiren uzmanlar, diş eti büyümelerinin ilaca bağlı ya da iltihabi birtakım temizlik eksikliğine bağlı olabileceğini söylüyor. Özellikle burnunda problem olup ağız solunumu yapan hastalarda ön dişlerde diş eti büyümesi görülebildiğini kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, tedavinin ardından eğer büyüme görünümü varsa diş etine estetik operasyonlar yapıldığını ve diş etindeki fazlalıkların alındığını dile getirdi.