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24 Mayıs 2024 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 11:00:00

Ağızdan nefes almak diş etlerini büyütüyor

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Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, burnunda problem olup ağız solunumu yapan hastalarda ön dişlerde diş eti büyümesi görülebildiğini belirtti.

Diş eti büyümesini, 'diş etinin normal halinden daha büyük, daha çıkıntılı, daha kanamalı olması durumu' olarak nitelendiren uzmanlar, diş eti büyümelerinin ilaca bağlı ya da iltihabi birtakım temizlik eksikliğine bağlı olabileceğini söylüyor. Özellikle burnunda problem olup ağız solunumu yapan hastalarda ön dişlerde diş eti büyümesi görülebildiğini kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, tedavinin ardından eğer büyüme görünümü varsa diş etine estetik operasyonlar yapıldığını ve diş etindeki fazlalıkların alındığını dile getirdi.

Etiketler : ağız nefes alma diş eti
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