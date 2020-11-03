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03 Kasım 2020 Salı 12:03:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 09:16:00

Ağız sağlığı da yüksek tansiyonu etkiliyor

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Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 45'i yaşla birlikte artan oranda yüksek tansiyondan etkileniyor. Öte yandan en sık rastlanan diş eti hastalığı periodontitis, hiçbir bulgu vermeden ileri safhalara ulaşabilen, diş kaybının en önemli nedenlerinden biri olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanıyor.

Uzmanlar "Hipertansif hastalarda, diş eti hastalıkları daha kolay gelişebilir ve daha hızlı ilerleyebilir. Klinik araştırmalar diş eti hastalığının daha şiddetli hale gelmesiyle yüksek tansiyon tehlikesi arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğuna işaret ediyor" dedi. Uzmanlar yüksek tansiyon hastalarının ağız sağlığı kontrollerine özel önem vermesi gerektiğini dile getirerek "Ağız florasını düzenleyecek, ağız kuruluğunu engelleyecek, ağız için nemini dengede tutacak çalkalama suları, tansiyon hastalarının ağız içi sorunlarını en aza indirebilir" diye uyardı. 

Etiketler : ağız sağlığı yüksek tansiyon diş eti hastalıkları ağız kuruluğu diş kaybı periodontitis
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