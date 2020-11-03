Ağız sağlığı da yüksek tansiyonu etkiliyor

Uzmanlar "Hipertansif hastalarda, diş eti hastalıkları daha kolay gelişebilir ve daha hızlı ilerleyebilir. Klinik araştırmalar diş eti hastalığının daha şiddetli hale gelmesiyle yüksek tansiyon tehlikesi arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğuna işaret ediyor" dedi. Uzmanlar yüksek tansiyon hastalarının ağız sağlığı kontrollerine özel önem vermesi gerektiğini dile getirerek "Ağız florasını düzenleyecek, ağız kuruluğunu engelleyecek, ağız için nemini dengede tutacak çalkalama suları, tansiyon hastalarının ağız içi sorunlarını en aza indirebilir" diye uyardı.