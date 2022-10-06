Ağırlık egzersizleri erken ölüm riskini azaltıyor

Ağırlık egzersizleriyle spor yapmanın hastalıkları önlemeye ve erken ölüm riskini yüzde 41 ila 47 düşürmeye yardımcı olduğu tespit edildi. ABD Ulusal Kanser Enstitüsündeki akademisyenler tarafından 1998-2016'da yaş ortalaması 71 olan yaklaşık 100 bin yetişkinin ağırlık egzersizleriyle yaptıkları spora dair veriler incelendi. Araştırmada, hafta bir ya da iki kez ağırlık egzersizleriyle spor yapanlarda ölüm riskinin yüzde 41 ila 47 düşük olduğu tespit edildi. Sadece aerobik egzersizlerinin ise hiç spor yapmayanlara oranla ölüm riskini yüzde 34 düşürdüğü belirtilirken haftada bir ya da iki kez sadece ağırlık çalışanlarda ise erken ölüm riskinin yüzde 22 düştüğü gözlendi.