VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ağır seyreden grip kalbi yorar
B12 vitamini eksikliği unutkanlığa yol açıyor
Üç aydan uzun süren ağrıyı ciddiye alın
Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Türkiye, Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefet ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi
Macron'dan Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki önemine vurgu
Bakan Soylu, depremin yaşandığı Düzce'de ziyaretlerde bulundu
İstanbul'da iki köprü 'radyasyon onkolojisi farkındalığı' için turuncuya büründü
İran'daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor
Zelenskiy: Tahıl Anlaşması ile 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı
Akdeniz'de deprem
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerimiz şehit oldu
Çavuşoğlu'ndan, Belaruslu mevkidaşı Makey için taziye mesajı
Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
İtalya'daki heyelanda can kaybı sayısına dair açıklamalar karışıklığa yol açtı
İmar planlarında cemevleri için yer ayrılacak
'KIZILELMA 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçecek'
Başkan Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, bir ailenin evine konuk oldu
Gezi Parkı yakınlarında fünyeyle patlatılan şüpheli valiz boş çıktı
Pakistan'da İmran Han, partisinin eyalet meclislerinden istifa edeceğini açıkladı
MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
27 Kasım 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 10:00:00

Ağır seyreden grip kalbi yorar

ABONE OL

Kontrol altına alınamayan grip hastalığı zatürre ve menenjit gibi daha ciddi hastalıklara dönüşebiliyor. Grip nedeniyle zatürre gelişen hastaların 4'te birinde kalp ile ilgili problemler ortaya çıkıyor.

Çoğu zaman ciddiye alınmayan grip, doğru tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Uzman Dr. Murat Yaycı, "Kontrol altına alınamayan grip hastalığı zatürre ve menenjit gibi daha ciddi hastalıklara dönüşebiliyor" diyerek grip nedeniyle zatürre gelişen hastaların 4'te birinde kalp ile ilgili problemlerin ortaya çıkabildiğini vurguladı. "Grip deyip geçmemek gerekiyor. Özellikle grip hastalığı çocuklar ve yaşlılar, gebeler, obez kişiler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde oldukça ağır seyredebiliyor" ifadelerini kullanan Murat Yaycı, hastalığa yakalanma durumunda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

1. Evde dinlenin: Belirtilerin başladığı andan, hatta bir gün öncesinden bulaştırıcılığınız başlamıştır. Belirtilerin olduğu süre boyunca bulaştırıcılığınız devam etmektedir. Evde hastalığınız süresince dinlenmek hem toparlanmanıza yardımcı olur hem de çevrenize hastalığın bulaşmasını önlemiş olursunuz. Ateş düştükten bir gün sonra okula veya işe dönmek en iyisidir.

2. En kısa sürede doktora gidin: Grip hastalığının tedavisi vardır. Belirtilerin başladığı ilk andan itibaren hekiminizin başlayacağı antiviral tedavi ile hastalığın süresini belirgin şekilde kısaltabilir ve belirtilerin hafif geçmesini sağlayabilirsiniz. Hatta erken dönemde başlanacak antiviral tedavinin zatürre gibi gelişebilecek daha ağır sonuçlarda yüzde 50'nin üzerinde azalmaya yol açtığı gösterilmiştir.

3. Bol miktarda sıvı alın: Hastalığınız süresince fazla miktarda sıvı alın. Bu sıvının yalnızca su olması da gerekli değildir; C vitamininden zengin portakal suyu, ıhlamur, ada çayı, limonlu çay içebilirsiniz. Bu sıvıların hepsi solunum sisteminde mukusu yumuşatarak balgamın daha rahatlıkla atılmasını sağlar. Bunu yapabilmek çok iyidir çünkü balgamın solunum yollarında kalması hastalığın ağırlaşmasına neden olur. Öksürüğünüzün doğal tedavisi bol sıvı almaktan geçer.

4. İyi ve dengeli beslenin: C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut direncinizi artıracaktır. Ayrıca, tavuk suyu çorbası da hastalığınızın iyileşmesinde çok yardımcı olur.

5. Ağrı ve ateş için önleminizi alın: Ateşinizin olması vücudunuzun virüsle savaştığının göstergesidir. Ateşiniz yükseldiğinde antiviral tedaviye ek olarak alınacak ağrı kesici ve ateş düşürücüler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.

6. Burnunuzu tuzlu suyla temizleyin: Burnunuzu tuzlu su ile temizlemeye özen gösterin. Kaynatılmış ve soğutulmuş bir bardak suyun içine bir çay kaşığı tuz atılarak tuzlu su hazırlanır. Hazırladığınız karışımı burun deliği içine sıkarak burunu temizleyebilirsiniz. Suyla temizlendiğinde yeterli bir açıklık sağlanamaz ise sıcak bir duş yapmak buhar etkisiyle mukozaları gevşeterek tıkanıklığa çözüm olabilir. Yine ev ortamında burun sağlığı açısından sıcak su ve mentol ile buğu yapmak burun ve bronşları rahatlatır.

Etiketler : grip zatürre menenjit kalp
Çok mutluyum

Çok mutluyum
4 dilde konser

4 dilde konser
Öğretmenler Günü hassasiyeti

Öğretmenler Günü hassasiyeti
Baba-oğul şarkısı geliyor

Baba-oğul şarkısı geliyor
‘Gül' dövmesi Başak için mi?

‘Gül' dövmesi Başak için mi?
Bir Temel komedisi

Bir Temel komedisi
Aras çok yoruldu

Aras çok yoruldu
Konuşmama kararı aldı

Konuşmama kararı aldı
Üç film birden çekecek

Üç film birden çekecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX