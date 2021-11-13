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13 Kasım 2021 Cumartesi 07:41:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 07:55:00

Adaçayı içerek kalbi koruyun

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Hareketsiz yaşamın tetiklediği kalp krizi riskini en aza indirmek için her gün bir bardak adaçayı içilmesi öneriliyor.

Bitkiler arasında en sık kullanılan adaçayı, sıkça içildiğinde bedeni güçlendiriyor, kalp krizi riskini azaltıyor üstelik sinir sistemini de düzene sokuyor. Gece terlemesine neden olan hastalıkları iyileştirir ve aşırı güçsüzlüğe, canlandırıcı etkisi sayesinde son verir. Nekahet döneminde çok faydalıdır. Bitkisel tedavi uzmanları, kramplarda, omurilik rahatsızlıklarında, beze hastalıklarında ve organ titremesinde adaçayını tavsiye ediyor. Adaçayı, hasta karaciğeri de olumlu etkiler ve gazları gideriyor. Damar ve solunum organlarını temizler. Mideyi ve bağırsakları rahatlatır. Kramp çözücü etkisi sayesinde, ishali önlüyor. Adaçayı gargara olarak kullanıldığında, boğaz hastalıkları, bademcik, diş, yutak ve ağız boşluğu iltihaplanmalarına iyi geliyor. Sallanan dişlere, dişeti çekilmesine ve kanamasına karşı da kullanılır.

RAHATLATICI ETKİSİ VAR

Bitki çayına batırılan pamuğun yaralı bölgelere uygulanması çabuk iyileşme sağlar. Sinirli ve yorgun kişilerde sakinleştirici etki yapar. Zayıf ve güçsüz çocuklara balla tatlandırılarak içirilir. Adaçayı, tansiyonu yükselttiği için bu yönde rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekir. Sirkesi, uzunca bir süre hasta yatağından kalkamayan kişileri rahatlatır. Bu sirkeyle hastaya masaj yapılarak tedavi süreci hızlandırılabilir.

SİRKESİ DE YAPILIR

Geniş ağızlı bir şişe, adaçayı çiçeğiyle doldurulur, çiçeklerin üstüne çıkacak kadar doğal üzüm sirkesi eklenir. Şişe, 14 gün güneşte veya sıcak bir ortamda, arada bir çalkalanarak bekletilir ve süzülür.

10 DAKİKADA HAZIRLANIR

Yarım veya bir tatlı kaşığı ince kıyılmış adaçayı yaprağı, bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır ve üstü kapalı olarak 10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-3 bardak içilir. Taze bitki kullanılması durumunda 4-5 dakika demleme süresi yeterlidir.

Etiketler : adaçayı kalp krizi kalp hastalıkları bitki çayı sağlık haberleri
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