Açlık otu zayıflatıyor ama dikkat!

Beslenme ve Diyet uzmanı Öznur Akgöz, asıl etkisini müsilden alan açlık otu için, “Hızlı kilo vermek çok sağlıklı değil ancak yeterli ve dengeli beslenmenin yanında isteyenler tarafından tüketilebilir. Günlük tüketim miktarı çok önemli. Kaşıntı, kurdeşen, spazm, karın ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir. Müsil etkisi bağırsakların bir anda boşalmasına neden olacağı için sıvı kaybı yaşanabilir” dedi. Açlık otunun 1 haftadan fazla kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Akgöz, “1 hafta içerisinde de her gün değil 2 ya da 3 kez kullanılmalıdır. Bu tarz çayları günde 2 fincandan daha fazla tüketmemek gerekir. Tüketecek olan grup günde 1 fincan kaynamış suyun içerisine 5-6 adet bu ottan ilave edip, 5 dakika demledikten sonra tüketebilir” diye konuştu.