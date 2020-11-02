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02 Kasım 2020 Pazartesi 10:29:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 08:01:00

Acı ve baharatlı sevenler dikkat! Harita dil olabilirsiniz

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Dilin üzerinde öbek şeklinde lekelerle kendini gösteren harita dil hastalığı her yüz kişiden 3'ünde görülüyor. Stresin harita dili tetiklediğini söyleyen uzmanlar, 'Yemekleri bol acı ya da baharatlı yiyen ve sigara içenlerde daha çok görülüyor' diyor.

Harita dil, dilin üzerinde harita görünümü veren, tat alma tomurcuklarının kaybolması ile oluşan durumdur. Bu dil haricinde ağzın diğer bölümlerinde de oluşabilir. Harita dil, herhangi bir enfeksiyon veya ciddi bir hastalıkla bağlantılı değildir. Zararsız bir durumdur. Toplumun yüzde 3-4'ünde görülür. Bununla birlikte kadınlarda erkeklerden daha sık ve yaşlılarda gençlerden daha fazla rastlanır. Harita dil genellikle genetik bir hastalıktır. Sedef hastalığı olanlarda ve kesik görüntüye sahip dili olan kişilerde daha sık görülür. Kesik dilde, dilin üzerinde kesik gibi derin çizgiler olur. Harita dili genellikle diş muayenesi veya ağızdan muayene edilirken fark edebilirsiniz. Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi İrem Arslan, “Çocukluktan itibaren görülebilse de 40 yaş üstü popülasyonda daha fark edilir olur. Irk, fiziksel özellik gibi ayrımlar olmaksızın tüm gruplarda eşit şekilde görülür. Stres, vitamin eksikliği, diyabet, alerji, hormonal değişikliklerin de harita dile sebep olduğu düşünülüyor” dedi.

TAT DUYUSUNU AZALTIR

Dilin bazı bölümlerindeki tat tomurcuklarının yok olmasıyla dilin yüzeyinde parlak kırmızı, sarımsı beyazımsı değişik çizgi ve şekiller oluşturduğunu ve takımadalar gibi coğrafik şekilleri andırdığı için harita dil ismini aldığını söyleyen Diş Hekimi İrem Arslan, “Çoğunlukla dilin sırt ve yan yüzeylerinde görülür. Zamanla, bazen birkaç hafta bazen birkaç ayda, bu şekiller değişiklik gösterebilir. Dil yüzeyinde küçük kesik alanlarla görülen ‘yarık dil’ de bu tabloya eşlik edebilir” dedi. Stres, vitamin eksikliği, diyabet, alerji ve hormonal değişiklikler de sebep olarak düşünülse de bu faktörlerin hiçbirinin kesin olarak harita dil ile bağlantılı olmadığını vurgulayan Diş Hekimi Arslan, “Harita dil ile sedef hastalığı arasında bir ilişki olduğuna dair yayınlar vardır. Sedef hastalarında harita dilin daha sık olduğu bulunmuştur. Bazı kaynaklar harita dili sedef hastalığının oral bir formu olarak görür” şeklinde konuştu.

SİGARA SORUNU TETİKLER

Harita dilin genellikle rutin diş muayenesi veya oral muayenede fark edildiğinin altını çizen Diş Hekimi İrem Arslan, “Çoğu zaman hastalar tarafından kötü huylu lezyonlarla karıştırılabilir. Teşhis sırasında lökoplaki, liken planus, eritamatöz candida gibi ağız içinde semptom veren diğer hastalıklardan ayırımının iyi yapılması gerekir. Tehlikeli bir lezyon değildir, bulaşıcı değildir, çoğunlukla herhangi bir ağrı veya rahatsızlık olmadan tedavi gerektirmeksizin iyileşmektedir. Ancak bazen acılı/baharatlı, asitli, sıcak yiyecek ve içeceklere karşı hassasiyet, özellikle yanma hissi oluşabilmektedir. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı da tabloyu ağırlaştırabilir” dedi.

B VİTAMİNİ VE ÇİNKO ALINMALI

Harita dilin tedavisinin semptomatik olduğunu hatırlatan Diş Hekimi İrem Arslan, “Belirgin durumlarda gargara şeklinde oral ağrı kesiciler verilebilir, B vitamini ve çinko takviyeleri önerilir. Sigara bırakılmalı, baharatlı veya asidik gıdalar, tuzlu yiyecekler, çok sıcak yiyecek ve içecekler tüketilmemeli. Aroması yoğun bir diş macunu yerine daha hassas diş etleri için üretilmiş macunları tercih edilmeli” açıklamasında bulundu. Harita dilin zamanla kaybolabildiğini, ancak bunun olup olmayacağını veya ne zaman olacağını tahmin etmenin imkânsız olduğunu dile getiren Arslan, “Hayatın bir döneminde tamamen kaybolup sonra yeniden oluşabilir. Tetikleyici unsurlar karşısında dikkatli olunması gerekir” uyarısında bulundu.

BELİRTİLERİ

Dil üzerinde pürüzsüz ve kırmızı bölümler

Boyut, şekil ve renk bakımından değişiklikler

Dilin üzerinde farklılık gösteren alanlar, renkler ve şekillerin oluşması

Birkaç gün, hafta veya ay içerisinde hızlı bir şekilde renkte değişiklikler gözlenmesi

Son bir yıl içinde dilinizde gözlemlediğiniz farklılıklar

Dilde, sebebi bilinmeyen yanma ve acı hissi

Sıcak ve baharatlı veya asitli yiyeceklere, sigaraya ve diş macununa hassasiyet uyanması.  

Etiketler : acı sevenler baharatlı sevenler acı dil Diş Hekimi İrem Arslan dil üzerinde leke
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