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21 Nisan 2023 Cuma 07:03:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 07:03:00

Aç karnına misafirliğe gitmeyin

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Bayramda sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilara Nur Kaplan, "Aç karnına misafirliğe gitmek porsiyon kontrolümüzü zorlaştırabilir" dedi.

Bayramda sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilara Nur Kaplan, "Aç karnına misafirliğe gitmek porsiyon kontrolümüzü zorlaştırabilir" dedi. Kaplan, "Bayramda sıklıkla yaptığımız yanlışlardan biri misafirliğe gitme düşüncesiyle öğün atlamak. Özellikle öğle yemeğinin atlanması. Öğle yemeğinin tüketilmesi hem enerji ihtiyacımızın karşılanmasında hem de diğer öğünlerde porsiyon kontrolünü sağlamamızda, yine gün içerisinde fark etmeden tükettiğimiz aralardaki o gıdaların besin alımının azalmasında çok önemlidir. Aç karnına misafirliğe gitmek porsiyon kontrolümüzü zorlaştırabilir. Özellikle kültürel olarak karbonhidrattan zengin ikramlarımız yer alır. Mesela yağlı bir yaprak sarması, yanında bir börek bir de baklava. Hepsini tüketmek karbonhidrattan zengin bir tabak ortaya çıkartır, bu da bizim kan şekerimizi çok hızlı bir şekilde yükseltir, uyku ve yorgunluğa sebep olur. Bir yaprak sarması tüketmek istiyorsak yanına bir yoğurt veya salata tercih ederek diğerlerine dokunmamayı tercih edebiliriz. Farklı misafirliklere gideceksek gittiğimiz misafirlikte uygun miktarda tercih ettiğimiz bir ürünü tüketebiliriz. Bu da daha sağlıklı bir tüketim oluşturmamıza yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Aç karnına misafirliğe gitmeyin Arş. Gör. Dilara Nur Kaplan Bayram
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