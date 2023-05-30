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30 Mayıs 2023 Salı 07:24:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 07:24:00

Abur cubur tüketmek bağışıklığı düşürüyor

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Betül Yurdakul, abur cubur tarzı beslenme tüketiminin artmasının çocukların sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Günümüzde fast-food olarak da bilinen abur cubur tarzı beslenme tüketiminin artmasının çocukların sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Betül Yurdakul, "Özellikle beslenme çantalarında bulunan paketli gıdalar, içerisinde lif (posa) bulunmayan basit karbonhidrat içeriği yüksek atıştırmalıklar, çocukların günlük protein, vitamin, mineral gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalmaları sebebiyle bağışıklık sistemlerini olumsuz etkilemektedir" dedi. Çocuğun sağlıklı beslenme tarzını öğrenebilmesi için ebeveynlerine önemli görevler düştüğünün altını çizen Uzm. Dyt. Yurdakul, "Doymuş yağ, basit şeker, tuz oranı yüksek gıdaları tüketen çocuklarda fazla kilo ve hareketsizliğe eşlik eden tip 2 diyabet, büyüme geriliği, kalp damar hastalıkları, yetişkinlik döneminde yüksek kolesterol, karaciğer yağlanması, osteoporoz, polikistik over sendromu gibi sağlık problemleri görülebilmektedir" diye uyardı.

Etiketler : abur cubur bağışıklık beslenme
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