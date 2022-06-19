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ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına tavsiye kararı
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19 Haziran 2022 Pazar 11:21:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 11:21:00

ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına tavsiye kararı

Kaynak: AA

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışmanları, oy birliği ile 6 aylık küçük çocuklara kadar Kovid-19 aşısının yapılabileceği tavsiyesinde bulundu.

CDC'ye bağlı bilim insanlarından oluşan danışma kurulu, bugünkü toplantısında, Moderna ve Pfizer/BioNTech'in 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Kovid-19 aşısını değerlendirdi.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, oy birliği ile 6 aylık küçük çocuklara kadar Kovid-19 aşısının uygulanabileceği tavsiyesinin alındığı kaydedildi.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi de (FDA) dün Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.

Aşıların uygulanabilmesi için, son aşama olarak CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky'nin danışma kurulunun tavsiye kararını imzalaması gerekiyor.

ABD'de Kovid-19 aşısı uygulanmayan son yaş grubu olan 5 yaş altında yaklaşık 17 milyon çocuk bulunuyor.

Etiketler : Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı ABD
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